कॉमेडी के साथ पर्दे पर निगेटिव रोल भी निभा चुके हैं गोविंदा, मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार

Govinda negative role in Shikari

WD Entertainment Desk

, रविवार, 21 दिसंबर 2025 (12:55 IST)
बॉलीवुड में अपनी डांसिग स्टाइल और कॉमेडी अभिनय से दर्शको के दिलों मे खास पहचान बनाने वाले गोविंदा 62 वर्ष के हो गए हैं। 21 दिसंबर 1963 में जन्में गोविंदा फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता अरूण आहूजा और मां निर्मला देवी अभिनेता-अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम करते थे। 
 
बचपन के दिनो से हीं गोविंदा भी अभिनेता बनने का ख्वाब देखा करते थे। गोविंदा ने अपने सिने करियर की शुरूआत साल 1986 में रिलीज फिल्म इल्जाम से की। इस फिल्म में उन पर फिल्माया यह गीत 'स्ट्रीट डांसर' काफी लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म की सफलता के बाद गोविंदा की छवि एक डांसिग स्टार के रूप में बन गई और फिल्मकारो ने उनकी इसी छवि को अपनी फिल्मों में जमकर भुनाया। 
 
फिल्म इल्जाम में गोविंदा की जोड़ी नीलम के साथ काफी पसंद की गई। इस फिल्म के बाद नीलम और गोविंदा ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इन फिल्मों में लव 86, खुदगर्ज, हत्या, सिंदूर, फर्ज की जंग, ताकतवर और दो कैदी शामिल है।
 
गोविंदा के सिने सफर में उनकी जोड़ी डेविड धवन के साथ काफी पसंद की गई। वर्ष 1989 में गोविंदा ने निर्देशक डेविड धवन के साथ पहली बार ताकतवर में काम किया। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत सफलता प्राप्त हुई लेकिन इस फिल्म के बाद डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी बन गई और दोनो ने कई फिल्मों में एक साथ काम कर दर्शकों का मनोरंजन किया। 
 
साल 1993 में रिलीज फिल्म 'आंखे' गोविंदा के सिने करियर की सर्वाधिक कामयाब फिल्म में शुमार की जाती है। इस फिल्म में एक बार फिर गोविंदा ने अपने पसंदीदा निर्देशक डेविड धवन के साथ काम किया। हास्य से परिपूर्ण इस फिल्म में गोविंदा ने दोहरी भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार की जाती है। 
 
गोविंदा और डेविड धन की जोड़ी ने कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, साजन चले ससुराल, बड़े मियां छोटे मियां, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, दुल्हे राजा, हसीना मान जायेगी, जोड़ी नंबर वन और पार्टनर जैसी कई हिट फिल्में दी। 2000 के दशक मे गोविंदा की फिल्मों को अपेक्षित सफलता नही मिल सकी। 
 
साल 2000 में रिलीज फिल्म शिकारी में गोविंदा ने अपने सिने करियर का पहला निगेटिव किरदार निभाया जिसके लिये उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। गोविंदा के सिने करियर में उनकी जोड़ी अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ काफी पसंद की गई। उनकी जोड़ी सबसे पहले साल 1993 में रिलीज फिल्म ‘मुकाबला’ में एक साथ पसंद की गई। 
 
बाद में उनकी जोड़ी को फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों में दुबारा लिया। इन फिल्मों में राजा बाबू, दुलारा, खुद्दार, कुली नंबर वन, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर वन, हसीना मान जायेगी, शिकारी जैसी फिल्में शामिल है। करिश्मा कपूर के अलावा गोविंदा की जोड़ी किमी काटकर, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के साथ भी काफी पसंद की गई। 
 
फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद गोविंदा ने समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और वर्ष 2004 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर लोकसभा के सदस्य बने। साल 2007 में रिलीज फिल्म पार्टनर की सफलता के बाद गोविंदा एक बार फिर से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए।
 
गोविंदा ने अपने तीन दशक के करियर में लगभग 130 फिल्मों में काम किया है। गोविंदा की चर्चित फिल्मों में कुछ है लव 86, जीते है शान से, हत्या, घर घर की कहानी, जंगबाज, जैसी करनी वैसी भरनी, घराना, हम, भाभी, गैंबलर, भागमभाम, होली डे आदि है।

