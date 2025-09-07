Biodata Maker

इस वजह से मीरा राजपूत संग पहली मुलाकात में नर्वस थे शाहिद कपूर

WD Entertainment Desk

, रविवार, 7 सितम्बर 2025 (11:01 IST)
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत 7 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मीरा भले ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहती हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी अक्सर मीडिया में छाई रहती है।
 
मीरा राजपूत का जन्म दिल्ली में हुआ है। उनकी पढ़ाई-लिखाई भी दिल्ली में ही हुई। उनकी स्कूलिंग वसंत वैली स्कूल से हुई, जबकि श्रीराम कॉलेज से उन्होंने ग्रैजुएशन किया। शाहिद ने जब मीरा के साथ शादी की थी तब उनकी उम्र 34 साल थी और मीरा उस समय 21 साल की थीं। 
 
इन दोनों की उम्र में 13 साल के फासले को लेकर बॉलीवुड में खूब चर्चा हुई थी। इसके बावजूद शाहिद और मीरा एक दूसरे के साथ सुखी जीवन बिता रहे है। बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद ने अपनी और मीरा की शादी पर बात की थी। शाहिद ने अपनी शादी से जुड़ा अपनी नर्वसनेस किस्सा शेयर किया था। 
 
शाहिद कपूर ने कहा था कि उस वक्त मौसम काफी अच्छा था। शाम के 5 बजे हुए थे। मैंने देखा की मीरा के चेहरे पर शाम की धूप पड़ रही थी। अचानक वो मेरी तरफ पलटी और मुस्कुराते हुए मुझ से बात करने लगी। 
 
उन्होंने कहा था कि मीरा को देखने के बाद मैं मन ही मन में सोच रहा था कि ये लड़की कितनी यंग है। इसके बाद मुझे लगा कि मैं उसे लाइक कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, शुरू-शुरू में मैं काफी नर्वस था। मीरा और मेरी उम्र में काफी अंतर था। लेकिन वक्त के साथ सबकुछ ठीक हो गया।
 
मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 4.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं, यूट्यूब पर मीरा कपूर के नाम से उनका चैनल है, जहां वह स्किन केयर से लेकर फिटनेस तक के टिप्स देती हैं। 

