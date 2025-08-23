खूबसूरती के चलते गौहर खान के हाथ से निकल गई थी यह सुपरहिट फिल्म

गौहर खान 23 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। गौहर खान टीवी से लेकर फिल्मों ताक अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं। गौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थीं। उन्होंने साल 2009 में फिल्म 'रॉकेट सिंह : सेल्समैन ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।

गौहर खान अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया था। गौहर ने बताया था कि उन्होंने ऑस्कर अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'स्लमडॉग मिलेनियर' के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन अधिक खूबसूरत होने की वजह से यह प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गया।

फिल्म कंपैनियन को दिए इंटरव्यू में गौहर खान ने बताया था, अच्छे रोल को पाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आप अच्छे दिखते हैं तो भी सफलता की गारंटी नहीं है। मुझे अपनी लाइफ के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स से सिर्फ इस वजह से हाथ धोना पड़ा क्योंकि मैं अच्छी दिखती थी, और ये प्रोजेक्ट था 'स्लमडॉग मिलेनियर'।

एक्ट्रेस ने कहा था, मैं डैनी बॉयल से मिली और पांच राउंड ऑडिशन दिया। पांचवे राउंड के बाद उन्होंने कहा कि 'आप शानदार एक्टर हैं, क्या आपने इंडिया में ही ट्रेनिंग ली है।' एक्ट्रेस ने आगे कहा, उस समय मुझे शायद ही कोई एक्सपीरिएंस था, मैंने कहा कि 'हां मैंने इंडिया में ही ट्रेनिंग ली है।'

गौहर ने बताया कि इसके बाद डैनी ने उनसे कहा, आप ऐसे बोलती हैं, जैसे बाहर के एक्टर बोलते हैं, कैसे सीखा आपने? मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं बस कोशिश करती हूं। फिर उन्होंने कहा, आप शानदार एक्टर हैं लेकिन हम आपको कास्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे तीन एज ग्रुप को मैच करना है और स्लमडॉग मिलेनियर में आपके फेस के साथ नहीं रख सकता। मैंने कहा कि 'मैं स्लम में भी हो सकती हूं।'