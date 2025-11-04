हक फिल्म पर सेंसर का बड़ा फैसला: बिना कट मिली मंजूरी, शाहबानो केस पर उठेगा परदा

बॉलीवुड कलाकार इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म हक (HAQ) को सेंसर बोर्ड ने पूरी तरह मंजूरी दे दी है। भारत से लेकर यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड तक फिल्म को नो-कट वर्डिक्ट मिला है। भारत में इसे U/A 13+ सर्टिफिकेट दिया गया है, जबकि यूएई में PG-15 और बाकी देशों में PG रेटिंग मिली है। इससे साफ है कि फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म का निर्माण जंगली पिक्चर्स ने किया है और इसे दर्शक 7 नवंबर 2025 से सिनेमाघरों में देख सकेंगे।

शाहबानो केस से प्रेरित कहानी यह फिल्म 1985 के ऐतिहासिक शाहबानो केस से प्रेरित है। इस केस में शाहबानो ने अपने और अपने बच्चों के अधिकारों के लिए भारतीय कानून के तहत गुज़ारा भत्ता (maintenance) की मांग की थी। फिल्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक और महिला समानता जैसे संवेदनशील और अहम मुद्दों को सामने लाती है।

इमरान हाशमी ने कहा कि शाहबानो ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं के लिए मिसाल कायम की। यह मुद्दा उस समय भी देश को दो हिस्सों में विभाजित कर गया था, धर्म के व्यक्तिगत कानून बनाम समान नागरिक अधिकारों की लड़ाई।

फिल्म का संदेश: महिलाओं की गरिमा और अधिकार इमरान हाशमी के मुताबिक, यह फिल्म पूरी तरह महिला सम्मान और अधिकारों के पक्ष में है। उन्होंने कहा- "यह फिल्म महिलाओं की गरिमा और समानता के लिए बनाई गई है। यह किसी पर उंगली नहीं उठाती। हमने सिर्फ केस को निष्पक्ष तरीके से दिखाया है। थिएटर से निकलते समय दर्शक खुद तय करेंगे कि वे किस सोच के साथ बाहर आ रहे हैं।"

स्टारकास्ट और निर्देशन फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया है। इसमें वर्तिका सिंह अपना डेब्यू कर रही हैं। इसके अलावा शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टनगड़ी भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे।