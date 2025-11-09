Dharma Sangrah

पिता अनिल कपूर की तरह एक्टिंग में माहिर हैं हर्षवर्धन कपूर, देखिए उनकी अभिनय यात्रा

WD Entertainment Desk

, रविवार, 9 नवंबर 2025 (12:22 IST)
विभिन्न प्रकार के किरदारों को निभाने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ एक युवा और डायनामिक एक्टर के रूप में हर्षवर्धन कपूर ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। आइए हर्षवर्धन कपूर के जन्मदिन पर प्रामाणिकता और उत्कृष्टता से परिभाषित उनकी अभिनय यात्रा के बारे में जानें।
 
हर्षवर्धन कपूर ने लगातार अपनी बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों को एंटरटेन किया है। उन्होंने अभिनय की यात्रा की शुरुआत  'मिर्जिया' से करते हुए अपनी शुरुआती प्रोडक्शन 'थार' तक की। और जिसको वह बेहतरीन ढंग से अपने फैंस के लिए आगे जारी रखेंगे। राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित अपनी डेब्यू फिल्म 'मिर्जिया' (2016) में, हर्षवर्धन ने अलग-अलग युगों के दो किरदार निभाए। उन्होंने एक प्राचीन योद्धा का रूप धारण करने के लिए घुड़सवारी सीखी, जिससे दर्शकों पर अमिट प्रभाव पड़ा। 
 
उनकी दूसरी रिलीज़, 'भावेश जोशी सुपरहीरो' (2018) में आई, जिसमें हर्षवर्धन ने एक सतर्क नायक की भूमिका निभाने के लिए अपनी शारीरिक फिटनेस को निखारा और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। न्याय चाहने वाले एक युवा व्यक्ति के उनके किरदार ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रकट किया। 
 
साथ ही इसके लिए प्रामाणिकता और उग्रता के लिए प्रशंसा अर्जित की। इसके अलावा, हर्षवर्धन ने "एके वर्सेज एके" में खुद का एक वर्शन निभाया और फिल्म में प्रामाणिकता और हास्य का स्पर्श जोड़ दिया। सीमित स्क्रीन समय के बावजूद भी उनका अभिनय यादगार रहा।
 
एंथोलॉजी फिल्म 'रे' (2021) में हर्षवर्धन कपूर की भूमिका ने एक ओरिजिनल कहानी में एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया। उन्होंने एक प्रसिद्ध लेकिन निराश अभिनेता के किरदार से दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित किया, जो अपनी असुरक्षाओं से जूझता है। 'थार' (2022) के अपने पहले निर्माण में उन्होंने सार्थक कहानी कहने के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक रहस्यमय व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो राजस्थान के एक धूल भरे छोटे शहर में आता है।
 
हर्षवर्धन का आशाजनक करियर, अपनी कला के प्रति समर्पण और सीमाओं को पार करने की इच्छा, यादगार प्रदर्शन और व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित करता है। अभिनव बिंद्रा की बायोपिक के लिए उनकी इंटेंस ट्रेनिंग शानदार प्रदर्शन देने के प्रति उनके समर्पण को और भी अधिक मजबूत करती है।

