Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






फेमस हॉलीवुड निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल की घर में मिली लाश, शरीर पर मिले चाकू के घाव

Advertiesment
हमें फॉलो करें Famous Hollywood director passes away

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (13:19 IST)
Photo Credit : X
हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज निर्देशक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर कैलिफोर्निया के ब्रेंटवुड स्थित अपने घर पर रविवार दोपहर मृत पाए गए हैं। पुलिस ने इस घटना को डबल मर्डर का मामला बताया है। 
 
लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट के रॉबरी और मर्डर डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव इस मामले की जांच कर रहे हैं। खबरों के अनुसार 14 दिसंबर को दोपहर 3:40 बजे के आसपास चाडबोर्न एवेन्यू स्थित एक घर में मेडिकल इमरजेंसी की सूचना मिलने पर क्रू मौके पर पहुंचती थी। 
 
घर के अंदर 78 साल के पुरुष और 68 साल की महिला के शव बरामद हुए। दोनों पीड़ितों के शरीर पर चाकू के घावों जैसे कट के निशान थे। शुरुआत में मृतकों की पहचान गुप्त रखी गई थी, लेकिन टीएमजेड और वैरायटी सहित मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि मृतक रॉब रेनर और उनकी पत्नी मिशेल सिंगर रेनर हैं। 
 
रॉब रेनर निर्देशक, निर्माता और एक्टर भी थे। उन्हें 1970 के दशक में सिटकॉम 'ऑल इन द फैमिली' में माइकल 'मीटहेड' स्टिविक के किरदार से पहचान मिली थी। इसके लिए उन्हें दो एमी अवॉर्ड से नवाजा गया था। इसके बाद रॉब ने निर्देशन में कदम रखा और दिस इज स्पाइनल टैप, स्टैंड बाय मी, द प्रिंसेस ब्राइड, व्हेन हैरी मेट सैली..., मिजरी और ए फ्यू गुड मेन जैसी फेमस फिल्मों का निर्देशन किया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'शहजादी है तू दिल की' में दीपा के भावनात्मक सफर पर आशिका पादुकोण ने की खुलकर बात

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels