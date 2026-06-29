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होम्बले फिल्म्स ने किया अपनी अगली फिल्म का ऐलान, पहली बार साथ काम करेंगे सूर्या और डायरेक्टर टीजे ज्ञानवेल

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Suriya New Movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 29 Jun 2026 (17:11 IST) Updated Date: Mon, 29 Jun 2026 (17:13 IST)
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होम्बले फिल्म्स ने आधिकारिक तौर पर अपने अगले महत्वाकांक्षी सिनेमाई प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। विजय किरागांदुर द्वारा प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म में बेहतरीन एक्टर सूर्या, एक्ट्रेस कायाडू लोहार और मशहूर फिल्म मेकर टी.जे. ज्ञानवेल एक साथ आ रहे हैं, जो एक दमदार कहानी और भव्य सिनेमाई विजन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होने का वादा करती है।
 
भारतीय सिनेमा के सबसे चहेते और बड़े सितारों में से एक, सूर्या ने दो दशकों से भी ज्यादा समय से अपनी वर्सटैलिटी और दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता है। दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स और सात फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ अपने नाम कर चुके सूर्या ने हमेशा कमर्शियल सक्सेस और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाकर रखा है। इसके साथ ही, एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी उन्होंने हमेशा सार्थक सिनेमा को बढ़ावा दिया है।
 
वहीं, इस फिल्म के डायरेक्टर टी. जे. ज्ञानवेल हैं, जिन्होंने देश भर में तहलका मचाने वाली फिल्म 'जय भीम' बनाई थी। इस फिल्म को इसकी दमदार कहानी, इमोशनल गहराई और सामाजिक संदेश के लिए बहुत तारीफें मिली थीं। आपको बता दें कि 'जय भीम' IMDb इंडिया पर सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली फिल्मों में से एक है। समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली और इंसानी जज्बातों से जुड़ी कहानियाँ पर्दे पर दिखाने के लिए ज्ञानवेल ने आज के दौर के सिनेमा में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है।
 
दूसरी तरफ, होम्बले फिल्म्स आज भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक बन चुका है, जिसने 'KGF', 'कांतारा' और 'सालार' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल किया है। ये मेकर्स हमेशा ऐसे डायरेक्टर्स का साथ देते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है और जो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिन्हें हर भाषा और संस्कृति के लोग पसंद करें। उन्होंने ऐसी शानदार फिल्में दी हैं जिन्होंने पैन-इंडिया लेवल पर सिनेमा को एक नए तरीके से परिभाषित किया है।

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सही मायनों में, होम्बले फिल्म्स ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने अपनी हर फिल्म के साथ नए रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे वह बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्में देना हो, भारत की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' को दर्शकों के सामने लाना हो, या फिर भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ी कहानियों को बड़े पर्दे पर पेश करना हो।
 
फिल्म को लेकर होम्बले फिल्म्स के फाउंडर विजय किरागांदुर ने कहा, "हमारा हमेशा से मानना रहा है कि जब जुनूनी लोग एक जैसी सोच के साथ हाथ मिलाते हैं, तो एक बेहतरीन फिल्म बनती है। सूर्या और टी. जे. ज्ञानवेल के साथ काम करना हमारे लिए एक ऐसी सच्ची और खास कहानी को सामने लाने का जरिया है, जो दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लेगी।"

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इस फिल्म के पीछे एक बहुत ही टैलेंटेड टेक्निकल टीम काम कर रही है। फिल्म में साई अभ्यंकर का म्यूजिक होगा, एस. आर. काथिर सिनेमैटोग्राफी संभालेंगे, के. काथिर प्रोडक्शन डिजाइन करेंगे और एडिटिंग फिलोमिन राज की होगी।
 
इस नए सफर की ऑफिशियल शुरुआत आज, 29 जून 2026 को चेन्नई के पार्क हयात होटल में एक भव्य मुहूर्त पूजा के साथ हुई। इस खास मौके पर फिल्म के एक्टर्स, क्रू मेंबर्स और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के इस सबसे बड़े और धमाकेदार प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है।
 

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