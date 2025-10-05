Dharma Sangrah

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' की राष्ट्रपति भवन में होगी खास स्क्रीनिंग

WD Entertainment Desk

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (14:28 IST)
होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' जिसे ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है, वह आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ऐसे में, यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है बल्कि एक खास और सम्मानित पहचान भी हासिल कर चुकी है। 
 
यही वजह है कि फिल्म पूरे भारत में लोगों के बीच खूब पसंद किए जाने के साथ सराही जा रही है। इन सब के बीच अब खबर आई है कि इसे राष्ट्रपति भवन में दिखाया जाएगा, जो पूरी टीम के लिए गर्व का पल है।

5 अक्टूबर, रविवार को फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' राष्ट्रपति भवन में दिखाई जाएगी। इस मौके पर राइटर-डायरेक्टर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी, एक्ट्रेस रुक्मिणी वासंत और प्रोड्यूसर चालुवे गौड़ा मौजूद रहेंगे। यह खास स्क्रीनिंग फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।
 
फिल्म के रिलीज होने के बाद, इसे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने बहुत पसंद किया है। कई लोगों ने इसे एक शानदार फिल्म और बेहतरीन काम बताया है, जिसमें पुरानी कहानियों, लोककथाओं, भावनाओं और तकनीक का बड़ी खूबसूरती से और आसानी से इस्तेमाल किया गया है। इसकी जड़ों से जुड़ी कहानी, एक्टिंग एक्टिंग और खूबसूरत विजुअल्स ने दर्शकों के दिल को छू लिया है।
 
कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए हैं। फिल्म ने रिलीज़ के सिर्फ तीन दिन में 140 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया और बड़े शहरों में लगातार थियेटर की तरफ दर्शकों को आकर्षित कर रही है। कांतारा: चैप्टर 1 चौथी सदी में सेट है और यह कांतारा की पवित्र और रहस्यमय धरती की कहानी दिखाती है। 
 
फिल्म में इसकी पुरानी कहानियां, पुराने झगड़े और खास घटनाएं दिखाई गई हैं। यहां लोककथाओं, विश्वास और संघर्ष की कहानी है, जो सीधे धरती से जुड़ी है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी, सप्तमी गौड़ा, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयराम, पीडी सतीश चंद्र, प्रकाश थुमिनाड जैसे कई कलाकार हैं, जिन्होंने इस कहानी को जीता-जागता बना दिया है।
 
'कांतारा: चैप्टर 1' को ऋषभ शेट्टी ने लिखा, डायरेक्ट किया और उसमें लीड भूमिका निभाई निभाई है। इस फिल्म को विजय किरगंदुर ने होम्बाले फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। फिल्म में अरविंद एस. कश्यप की सिनेमेटोग्राफी है, जबकि बी. अजनीश लोकनाथ का म्यूजिक है, जिन्होंने इस कहानी की जादुई दुनिया को बनाने में बड़ी मदद की। 

