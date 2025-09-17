Biodata Maker

ईशान खट्टर-विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड का ट्रेलर रिलीज, भेदभाव और मुश्किलों का सामना करते पहचान बनाने निकले दो दोस्त

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (17:42 IST)
कई फिल्म फेस्टिवल में सराहना पाने के बाद नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' अब भारत के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर नजर आने वाले हैं। वहीं अब मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 
 
फिल्म का ट्रेलर काफी इमोशनल है। फिल्म असल जिंदगी से प्रेरित दो दोस्तों चंदन कुमार (विशाल जेठवा) और मोहम्मद शोएब (ईशान खट्टर) की कहानी है। दोनों ही समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं और पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। वे इसके लिए दिन-रात जी-तोड़ मेहनत भी करते हैं। 
 
उन्हें धर्म और जाति के नाम पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चंदन और शोएब चाहते हैं कि उनका भी सीमेंट की छत वाला घर हो, पैसा हो और लोग उन्हें साथ बैठाएं, सलाम ठोके। तमाम मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़कर अपनी पहचान बनाने किले दोनों दोस्तों की कहानी बेहद इमोशनल है। 
 
webdunia
'होमबाउंड' कश्मीरी लेखक बशारत पीर के 'द न्यू यॉर्क टाइम्स' में लिखे गए एक आर्टिकल पर आधारित है। यह आर्टिकल साल 2020 में कोविड के शुरुआती दिनों में सड़क किनारे बैठे दो दोस्तों की एक तस्वीर पर आधारित था। हालांकि, 'होमबाउंड' के ट्रेलर में कोविड या लॉकडाउन का ज़िक्र नहीं है। 
 
इस फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। 'होमबाउंड' कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री थी। फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ही इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवॉर्ड भी मिला था। फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी धूम मचाई थी। अब 'होमबाउंड' 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 
 

