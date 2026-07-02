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मिर्जापुर से हाउस ऑफ द ड्रैगन तक, सत्ता की लड़ाई दिखाने वाली 5 दमदार कहानियां

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Isakapatanam Web Series
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (13:17 IST) Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (13:21 IST)
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सत्ता की लड़ाई हमेशा से दर्शकों को अपनी ओर खींचती रही है, क्योंकि इसमें साफ दिखता है कि लोग ताकत बचाने, धोखा देने, कुर्बानी देने या खुद को बदलने तक के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। चाहे बात आयरन थ्रोन की हो, विरासत में मिलने वाले मीडिया एम्पायर की, मिर्जापुर की बदलती सत्ता की, माहिष्मती के सिंहासन की या फिर अपराध, राजनीति और पारिवारिक दुश्मनी से घिरे काल्पनिक बंदरगाह शहर इसाकापटनम की, सत्ता की कहानियां हमेशा लोगों को बांधे रखती हैं, क्योंकि हर कुर्सी की लड़ाई की एक निजी कीमत होती है।
 
ये कहानियां उन परिवारों की हैं, जिनकी परीक्षा होती है, जहां वफादारियां बदलती हैं, महत्वाकांक्षाएं खतरनाक रूप ले लेती हैं और लोग यह समझते हैं कि सत्ता हासिल करने की कीमत आखिर क्या होती है। कहानी चाहे किसी भी सिंहासन की हो, लेकिन उसे पाने की भूख हर जगह एक जैसी रहती है।

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हाउस ऑफ द ड्रैगन

हाउस ऑफ द ड्रैगन में कहानी का केंद्र भले ही आयरन थ्रोन हो, लेकिन असली टकराव टार्गैरियन परिवार के भीतर चलता है। रैनेरा और एलिसेंट उत्तराधिकार की इस जंग में आमने-सामने खड़ी हैं, जहां हर नया साथ कभी भी धोखे में बदल सकता है। ड्रैगन इस सीरीज़ को भव्य बनाते हैं, लेकिन परिवार की राजनीति, बदलती वफादारियां और सालों पुरानी कड़वाहट ही इसे इतना दिलचस्प बनाती है।
 
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इसाकापटनम

वहीं, प्राइम वीडियो की इसाकापटनम सत्ता की इसी लड़ाई को एक काल्पनिक बंदरगाह शहर में लेकर आती है, जहां अपराध, राजनीति, पारिवारिक दुश्मनी और निजी महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराती हैं। इस दुनिया के केंद्र में हैं नायडू (समुथिरकानी), जिनका दबदबा पूरे शहर और वहां के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। लेकिन जैसे-जैसे सत्ता की जंग तेज होती है, परिवारों और रिश्तों में दरारें भी साफ नजर आने लगती हैं। उनकी बेटी भारती (ऐश्वर्या राजेश) की कहानी इसमें भावनात्मक गहराई जोड़ती है। वह महत्वाकांक्षा, वफादारी, बदले और संघर्ष से भरी इस दुनिया में हिम्मत, मजबूत इरादों और अपने फैसले खुद लेने की ताकत की मिसाल बनकर उभरती है।

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सक्सेशन

सक्सेशन यह साबित करती है कि हर सत्ता की कुर्सी पर ताज होना जरूरी नहीं होता। यहां वेस्टार रॉयको ही सबसे बड़ा इनाम है और लोगन रॉय के बच्चे उसे अपने नाम करने की लड़ाई में सालों तक उलझे रहते हैं। जैसे-जैसे सत्ता की यह जंग आगे बढ़ती है, बोर्डरूम की बैठकों से लेकर मीडिया की चालों और परिवार के डिनर तक, हर जगह महत्वाकांक्षा, असुरक्षा और वफादारी की परीक्षा होती रहती है।
 
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मिर्जापुर

मिर्जापुर में सत्ता बेहद नाजुक, हिंसक और हर पल चुनौती के घेरे में रहती है। कालीन भैया, गुड्डू, मुन्ना और गोलू अलग-अलग वजहों से इस लड़ाई का हिस्सा बनते हैं और हर जीत के साथ एक नई दुश्मनी उनका इंतजार कर रही होती है। यह सीरीज़ दिखाती है कि डर और जिंदा रहने की जंग से बनी इस दुनिया में सत्ता कभी लंबे समय तक किसी एक इंसान के पास नहीं टिकती।
 
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एसएस राजामौली की बाहुबली 

सत्ता की लड़ाई को सबसे भव्य अंदाज में पेश करती है। कहानी के केंद्र में अमरेंद्र बाहुबली और भल्लालदेव के बीच सिंहासन की जंग है। दोनों की नेतृत्व, विरासत और कर्तव्य को लेकर सोच बिल्कुल अलग है। फिल्म अपनी भव्यता के लिए जितनी मशहूर है, उतनी ही परिवार के भीतर की खींचतान, ईर्ष्या, वफादारी और विश्वासघात इसे भावनात्मक रूप से बेहद असरदार बनाते हैं।
 
चाहे वह कोई साम्राज्य हो, कॉर्पोरेट दुनिया, अपराध की दुनिया या फिर कोई बंदरगाह शहर, सत्ता की कुर्सी बदल सकती है, लेकिन उसकी कहानी नहीं बदलती। उसे पाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग महत्वाकांक्षा, प्यार, वफादारी, बदले और अपने अस्तित्व की जंग से प्रेरित होते हैं। यही वजह है कि हर जीत सिर्फ सत्ता हासिल करने की नहीं, बल्कि एक बेहद निजी और भावनात्मक संघर्ष की भी कहानी बन जाती है।

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