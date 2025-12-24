रोशन परिवार में बजी शहनाइयां, रितिक रोशन के कजिन ईशान ने रचाई शादी, जानिए कौन हैं दुल्हन?

बॉलीवुड के म्यूजिक कम्पोजर राजेश रोशन के बेटे और रितिक रोशन के चचेरे भाई ईशान रोशन शादी के बंधन में बंध गए हैं। ईशान ने 23 दिसंबर को ऐश्वर्या सिंह संग शादी रचाई। सोशल मीडिया पर ईशान और ऐश्वर्या की शादी की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है।

इस शादी में रोशन और सिंह परिवार के अलावा करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। दुल्हन ऐश्वर्या शैम्पेन रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। वहीं ईशान ब्लैक आउटफिट में बेहद डैशिंग लग रहे थे।

रितिक रोशन ने अपने भाई की शादी में गर्लफ्रेंड सबा आजाद संग एंट्री की। उन्होंने शादी में जमकर डांस भी किया। रितिक की एक्स वाइफ सुजैन खान भी अपने बॉयफ्रेंड संग पहुंची थीं।

कौन हैं ऐश्वर्या सिंह ऐश्वर्या सिंह पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं। वह कई बड़े एड में काम कर चुकी हैं। ऐश्वर्या ने फिल्म 'फौजा' में भी काम किया था। ऐश्वर्या सिंह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं।