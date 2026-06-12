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हॉलीवुड में एंट्री को तैयार रितिक रोशन, ऑस्कर विजेता मेकर्स की एजेंसी Anonymous Content संग साइन की बड़ी डील

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Hrithik Roshan Hollywood debut
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 (11:22 IST) Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (11:24 IST)
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हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स अब केवल भारतीय दर्शकों को ही टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि वे बॉलीवुड के सबसे बड़े चेहरों को अपनी मुख्य कहानियों का हिस्सा भी बना रहे हैं। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले सुपरस्टार रितिक रोशन ने मशहूर हॉलीवुड मैनेजमेंट और प्रोडक्शन कंपनी 'एनोनिमस कंटेंट' के साथ एक खास डील साइन की है।
 
हॉलीवुड की प्रतिष्ठित मैगजीन डेडलाइन के मुताबिक, एजेंसी ने रितिक को 'भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक' के रूप में पेश किया है। हालांकि, अभी तक किसी स्पेसिफिक इंटरनेशनल फिल्म की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऑस्कर विजेता प्रोजेक्ट्स देने वाली इस कंपनी के साथ रितिक का जुड़ना साफ इशारा करता है कि उनका हॉलीवुड डेब्यू अब ज्यादा दूर नहीं है।

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कौन है 'एनोनिमस कंटेंट' और क्यों खास है यह डील?
रितिक रोशन के फैंस के लिए यह जानना जरूरी है कि एनोनिमस कंटेंट कोई साधारण एजेंसी नहीं है। यह हॉलीवुड का वह पावरहाउस है जिसने सिनेमाई इतिहास की कुछ सबसे बेहतरीन और अवॉर्ड-विनिंग फिल्में दी हैं। इनमें शामिल हैं- 'द रेवेनेंट' जिसके लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को उनका पहला ऑस्कर मिला। 'स्पॉटलाइट', जिसने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अपने नाम किया। 'इंटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड', जिसे कल्ट सिनेमा माना जाता है।
 
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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रितिक का प्रतिनिधित्व अमर हैनसेन, जेम्स जॉली और जीन यांग जैसे अनुभवी हॉलीवुड मैनेजर्स करेंगे, जबकि भारत में उनका काम हमेशा की तरह 'कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क' ही संभालेगा। 
 
रितिक रोशन इस ग्लोबल रेस में अकेले नहीं हैं। भारतीय सिनेमा के कई बड़े चेहरे पहले ही विदेशी धरती पर अपनी धाक जमा चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल ट्रांजिशन का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। क्वांटिको से शुरुआत करने के बाद वह बेवॉच, सिटाडेल और हाल ही में जॉन सीना के साथ हेड्स ऑफ स्टेट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं।
 
 
रितिक रोशन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे भारतीय फैंस को भी बैक-टू-बैक बड़े सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। हाल ही में ब्लॉकबस्टर वॉर 2 की शूटिंग और चर्चाओं के बीच, रितिक के दो बड़े घरेलू प्रोजेक्ट्स कतार में हैं। 
 

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