Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रितिक रोशन भी हुए 'धुरंधर' के दीवाने, बोले- पार्ट 2 का इंतज़ार नहीं कर सकता...

Advertiesment
हमें फॉलो करें The film Dhurandhar

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (14:30 IST)
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त जैसे सितारे अहम ‍किरदार में हैं। दर्शकों और समीक्षकों के अलावा इस फिल्म की तारीफ बॉलीवुड के सितारे भी कर रहे हैं। 
 
हाल ही में रितिक रोशन ने भी 'धुरंधर' देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है। रितिक रोशन ने कहा कि उन्हें फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई, भले ही वे इसके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं है। रितिक के अपनी इंस्टा स्टोरी पर धुरंधर देखने के बाद अपने विचार साझा किए हैं। 
 
webdunia
रितिक रोशन ने लिखा, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, मुझे वह लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और उस पर पूरा कट्रोल रखते हैं। वह उसे तब तक घुमाते हैं, जब तक वह स्क्रीन पर अपने मन की बात नहीं कहते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'धुरंधर' है। फिल्म का स्टोरीलाइन बहुत ही अच्छा है, ये सिनेमा है।
 
उन्होंने आगे लिखा, मैं इसमें दिखाई गई राजनीति से असहमत हूं और इस देश का नागरिक होने के नाते फिल्ममेकर की जिम्मेदारियों पर बहस कर सकता हूं। फिर भी, मैं उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो एक सिनेमा का स्टूडेंट होने के नाते मुझे इससे सीखने को मिला है, वह अमेजिंग है। 
 
रितिक रोशन ने अपने एक्स अकाउंट पर भी 'धुरंधर' की तारीफ में पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, अभी भी धुरंधर मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। आदित्य धर आप एक जबरदस्त मेकर हैं। रणवीर सिंह शांत से लेकर जोशीले तक, क्या सफर रहा और कितना लगातार। 
 
उन्होंने लिखा, अक्षय खन्ना हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और यह फिल्म इसका सबूत है। आर माधवन कमाल का ग्रेस, ताक़त और गरिमा!! लेकिन यार राकेश बेदी तुमने जो किया वह ज़बरदस्त था.. क्या एक्टिंग थी, शानदार!! सभी के लिए ज़ोरदार तालियां, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए! मैं पार्ट 2 का इंतज़ार नहीं कर सकता!!!
 
बता दें कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तेजी से बढ़ रही है। फिल्म ने छह दिनों में 180 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। मेकर्स जल्द ही इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी लेकर आ रहे हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अनुष्का शर्मा से पहली मुलाकात के वक्त ऐसी हो गई थी विराट कोहली की हालत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels