बतौर बाल कलाकार रितिक रोशन ने शुरू किया था एक्टिंग करियर, ग्रीक गॉड के नाम से हैं मशहूर

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 10 जनवरी 2026 (11:10 IST)
बॉलीवुड के माचो हीरो रितिक रोशन 52 साल के हो गए हैं। 10 जनवरी 1974 को मुंबई में जन्में रितिक रोशन को अभिनय की कला विरासत में मिली। रितिक के पिता राकेश रोशन जानेमाने फिल्मकार और अभिनेता हैं, जबकि उनके दादा ने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 
 
रितिक रोशन ने बतौर बाल कलाकार आशा, आपके दीवाने, आसपास और भगवान दादा जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने बतौर अभिनेता अपने करियर की शुरूआत साल 2000 में अपने पिता राकेश रोशन के बैनर तले बनी रोमांटिक फिल्म 'कहो ना प्यार है' से की थी। इस फिल्म में रितिक और अमीषा पटेल की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। 
 
साल 2000 में ही रितिक की फिजा और मिशन कश्मीर जैसी फिल्में रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों में रितिक ने अपनी रूमानी छवि में बदलाव लाते हुए संजीदा अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिजा के लिए रितिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए।
 
साल 2001 में रितिक रोशन को सुभाष घई की फिल्म 'यादें' में काम करने का अवसर मिला लेकिन कमजोर पटकथा के कारण फिल्म नकार दी गई। इसी साल रिलीज करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' के लिए रितिक सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए।
 
साल 2003 में रितिक रोशन को एक बार फिर से अपने पिता की फिल्म 'कोई मिल गया' में काम करने का अवसर मिला। सांइस नैचुरल थ्रिलर इस फिल्म में रितिक रोशन ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए रितिक को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया।
 
साल 2006 रितिक रोशन के करियर का अहम वर्ष साबित हुआ। इस साल रिलीज उनकी 'धूम 2' और कृष जैसी फिल्में सुपरहिट हुई। यश राज बैनर तले बनी धूम के सीक्वल धूम 2 में रितिक रोशन ने नेगेटिव किरदार निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया वहीं कोई मिल गया के सीक्वल कृष मे रितिक ने सुपरहीरो का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया।
 
साल 2012 में रितिक रोशन की फिल्म अग्निपथ रिलीज हुई। यह फिल्म साल 1990 में रिलीज अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ की रिमेक थी। फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई साथ हीं रितिक दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। साल 2013 में रिलीज 'कृष 3' रितिक के करियर की सर्वाधिक कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रूपए की कमाई की। साल 2014 में रितिक की फिल्म बैंग बैग ने 180 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की।
 
साल 2017 में रितिक की फिल्म काबिल रिलीज हुई। फिल्म ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। साल 2019 में रितिक की सुपर 30 और वॉर जैसी कामयाब फिल्में रिलीज हुई। वह आखिरी बार फिल्म 'वॉर 2' में नजर आए थे। 

एपी ढिल्लों की वजह से आई तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया के बीच दूरी, हुआ ब्रेकअप!

