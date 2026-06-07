आलिया-रणबीर की तारीफ में बोले इम्तियाज अली, टैलेंट के आगे फीका पड़ता है नेपोटिज्म

Publish Date: Sun, 07 Jun 2026 (13:03 IST)
Updated Date: Sun, 07 Jun 2026 (13:05 IST)
बॉलीवुड गलियारों में नेपोटिज्म एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर बहस की चिंगारी कभी शांत नहीं होती। स्टार किड्स को मिलने वाले विशेषाधिकार और आउटसाइडर्स का संघर्ष अक्सर सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ जाते हैं। इस बीच, अपनी संजीदा और कल्ट फिल्मों के लिए मशहूर फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने इस विषय पर एक ऐसा अनूठा दृष्टिकोण रखा है, जिसने इंडस्ट्री और सोशल मीडिया दोनों जगह एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है।
हाल ही में एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने कहा कि फिल्मी परिवारों में पैदा होने वाले कलाकारों की स्थिति उतनी सरल और मखमली नहीं होती, जितनी वह बाहर से दिखाई देती है। उनके अनुसार, स्टार किड्स पर अपनी पहचान बनाने और खुद को साबित करने का एक अलग और गहरा मानसिक दबाव होता है।
पारिवारिक विरासत का भारी दबाव
इम्तियाज अली ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बॉलीवुड के दो सबसे बड़े और सफल नाम—रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आलिया, रणबीर और फिल्म इंडस्ट्री के कई दूसरे अभिनेता जो इसी माहौल में पैदा हुए हैं, उन्हें कहीं ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके आस-पास ही सफलता के इतने बड़े प्रतिमान मौजूद हैं कि उन्हें अपने मन में खुद को सफल कहने के लिए अपने ही पिता, चाचा और मां की विरासत से मुकाबला करना पड़ता है।
इम्तियाज ने आगे खुद को एक आउटसाइडर बताते हुए कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए राह मानसिक रूप से थोड़ी आसान होती है, क्योंकि उनके ऊपर किसी खानदान या नामचीन सरनेम की उम्मीदों का कोई बोझ नहीं होता।
नेपोटिज्म के टैग को लेकर हो रही आलोचनाओं पर विराम लगाते हुए इम्तियाज अली ने रणबीर और आलिया के अभिनय कौशल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन दोनों कलाकारों ने अपनी काबिलियत के दम पर हर संदेह को दूर कर दिया है।
रणबीर कपूर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे आज फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद शानदार और स्थापित अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही लोग उन्हें 'नेपो चाइल्ड' कहें, लेकिन उनके बेहतरीन काम ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। वहीं आलिया भट्ट के बारे में उन्होंने कहा, आलिया इतनी असाधारण कलाकार हैं कि किसी को इस बात का बुरा नहीं लगेगा कि उन्हें कोई रोल क्यों मिला। बल्कि दर्शक चाहेंगे कि उन्हें और भी काम मिले। फिल्म इंडस्ट्री में पैदा होने वालों को अपनी जगह बनाने के लिए और भी ज़्यादा कमाना पड़ता है।
बता दें कि इम्तियाज अली का इन दोनों ही कलाकारों के साथ एक बेहद गहरा और रचनात्मक रिश्ता रहा है। उन्होंने आलिया भट्ट के साथ फिल्म 'हाइवे' बनाई थी, जिसे आलिया के करियर का माइलस्टोन माना जाता है। वहीं रणबीर कपूर के साथ उनकी जोड़ी ने 'रॉकस्टार' और 'तमाशा' जैसी कालजयी फिल्में दीं, जो आज कल्ट स्टेटस का लुत्फ उठा रही हैं।
नेपोटिज्म की इस चर्चा के बीच इम्तियाज अली इन दिनों अपनी अगली निर्देशित फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर भी सुर्खियों में छाए हुए हैं, जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' की शानदार सफलता के बाद दर्शकों को उनकी इस अगली प्रेम कहानी का बेसब्री से इंतजार है।
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