Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इंडियन आइडल 16: अभिषेक की आवाज़ ने जीता श्रेया घोषाल का दिल, तारीफ में कही यह बात

Advertiesment
हमें फॉलो करें Indian Idol 16

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (15:11 IST)
सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 16' में इस वीकेंड ‘रॉक ऑन विद फरहान’ एक खास एपिसोड होगा, जो फरहान अख्तर के 25 सालों के करियर को समर्पित है। इस संगीत भरे मौके पर, प्रतियोगी अभिषेक कुमार ने भाग मिल्खा भाग की 'ओ रंगरेजा' गाने की शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसने जजों और दर्शकों दोनों को बहुत प्रभावित किया।
 
अभिषेक की परफॉर्मेंस देखकर श्रेया घोषाल बहुत भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, मैं आपके और आपकी परफॉर्मेंस का सही तरीके से बयान करने के लिए शब्द ढूंढ रही हूं, लेकिन सच में, कोई भी शब्द इसका सही मतलब नहीं बता सकता। यह एक गरिमा से भरी और बहुत ही भावपूर्ण परफॉर्मेंस थी। हमने और कई लोगों ने इस गाने को कई बार गाया है। 
 
श्रेया ने कहा, ‘ओ रंगरेजा’, जिसे शंकर–एहसान–लॉय ने इतनी खूबसूरती से बनाया है, यह गाना हमेशा याद रहेगा। और आपने इसे इतनी आसानी और खूबसूरती से पेश किया; यह बहुत सरल और शानदार लगा। मैं सच में बहुत प्रभावित हुई हूं। जो हम यहां कर रहे हैं, वह जज करना नहीं बल्कि संगीत की तारीफ करना है। हम जो भी कर रहे हैं, वह सही है। आप उम्मीद की एक किरण हैं।
 
फरहान अख्तर भी दिखे प्रभावित 
फरहान ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे यह गाना खास तुम्हारे लिए ही बनाया गया हो। श्रेया ने इसे पहले बहुत खूबसूरती से गाया था, तो क्यों न आप दोनों इसे साथ में गाएं? मैं इसे आपकी आवाज़ में भी सुनना चाहता हूं।
 
दोनों ने फिर स्टेज पर एक जादुई पल साझा किया। भावुक होकर श्रेया बोलीं, 'प्लीज़ मुझे ये क्लिप तुरंत भेजो! मैं इसे शंकर–एहसान–लॉय को भेजना चाहती हूं। ये सुनकर वो बहुत खुश होंगे।' श्रेया की इस तारीफ, खासकर उनका ये कहना कि वो क्लिप दिग्गज म्यूज़िक कंपोज़र्स को भेजना चाहती हैं, ये दिखाता है कि अभिषेक में कितना बड़ा टैलेंट है। उनकी दिल छू लेने वाली आवाज़ ने ‘यादों की प्लेलिस्ट’ थीम को बखूबी जिया और पुराने गाने में नई जान डाल दी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

निर्देशक तुषार गोयल ने बताया क्यों बनाई 'द ताज स्टोरी', वेबदुनिया संग की खास बातचीत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels