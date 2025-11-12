Dharma Sangrah

इंडियन आइडल 16: जसपिंदर नरूला ने याद किया पहला गाना जिसे उन्होंने एक ही टेक में किया था रिकॉर्ड

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (12:47 IST)
'इंडियन आइडल 16' का ग्रैंड प्रीमियर यादों, संगीत और भावनाओं से भरी एक रात में तब्दील हो गया जब शो ने अपनी थीम ‘यादों की प्लेलिस्ट’ के तहत शानदार 'प्रेमियर पार्टी' के साथ शुरुआत की। मंच पर सितारों की चमक बिखर गई जब जजों श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह के साथ दिग्गज मेहमान उर्मिला मातोंडकर, सुखविंदर सिंह, हंस राज हंस और जसपिंदर नरूला भी इस संगीत यात्रा की नई शुरुआत का जश्न मनाने पहुंचे।
 
शाम का सबसे भावनात्मक पल तब आया जब कंटेस्टेंट श्रेया ने दिल को छू लेने वाला गीत ‘तारे हैं बराती’ गाया। उनकी भावपूर्ण प्रस्तुति ने सभी को भावुक कर दिया, खासकर जसपिंदर नरूला को, जो अपने बचपन की यादों में खो गईं।
 
जसपिंदर, जो उस समय स्पष्ट रूप से भावुक थीं, ने साझा किया कि यह गीत उन्हें उनके संगीत सफर की शुरुआत में ले गया। उन्होंने कहा, तुमने इसे गाने की कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी उम्र में इसे इतनी खूबसूरती से गाना अद्भुत है। 

उन्होंने कहा, मैंने यह गाना पहली बार तब सुना था जब मैं करीब सात या आठ साल की थी, जब रेशमा जी का रिकॉर्ड आया था। मेरे कज़िन ने मुझे यह गाना सुनाया और मैंने तभी इसे गाना शुरू कर दिया था। मैंने वास्तव में यह गाना सिर्फ एक ही टेक में रिकॉर्ड किया था।
 
उनकी यह भावनात्मक याद — बचपन में सुने गए गीत से लेकर उसे प्रोफेशनली एक ही टेक में रिकॉर्ड करने तक — ने उस पल को और भी दिल छू लेने वाला बना दिया। इसने न केवल प्रतियोगी के प्रति उनका स्नेह दिखाया बल्कि गीत और उसकी विरासत के प्रति उनके अपने भावनात्मक जुड़ाव को भी उजागर किया।
 
प्रदर्शन के बाद माहौल और भी जादुई हो गया जब श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूलाने मंच पर साथ आकर फिल्म देवदास के गीत ‘मोरे पिया’ को गाया — यह वह पल था जब दोनों गायिकाएं 23 साल बाद उस प्रतिष्ठित साउंडट्रैक पर अपने सहयोग को दोहरा रही थीं। उनका यह संगम दर्शकों और जजों दोनों के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव बन गया।
 
भावनाओं, यादों और दो सशक्त गायिकाओं के इस अविस्मरणीय पुनर्मिलन के साथ, ‘यादों की प्लेलिस्ट’ प्रीमियर पार्टी एपिसोड निश्चित रूप से इस सीज़न की सबसे यादगार रातों में से एक बनने जा रहा है।
 

