इंडियन आइडल 16 : विशाल ददलानी ने साझा की प्रेरक कहानी, बताया किस से मिली उन्हें म्यूजिक के लिए प्रेरणा

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (17:23 IST)
'इंडियन आइडल' फिर से सबकी यादों और धुन को ताज़ा करने आ रहा है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर इंडियन आइडल का नया सीज़न लौट रहा है, और यह वाकई बहुत खास होने वाला है। इस बार का थीम है: यादों की प्लेलिस्ट: जहाँ आवाज़ें आज वाली और गाने आप वाले होंगे। 
 
शो में आज के ज़बरदस्त टैलेंट को पुराने, सदाबहार गानों के साथ जोड़ा जाएगा। यह सीजन इमोशन्स, यादों और कमाल के टैलेंट्स का एक सफर होगा।
 
इंडियन आइडल के नए सीजन से पहले, विशाल ददलानी ने अपने म्यूजिक करियर की प्रेरणा के बारे में एक इमोशनल कर देने वाली कहानी साझा की है, जो उनके बचपन की यादों से जुड़ी है और वह उनकी मां की आवाज़ में बसती है।

उन्होंने बताया, मेरा पूरा जीवन म्यूजिक से भरा है और इसके आसपास मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे जो पहला गाना याद है, वह मेरी मां मेरे लिए गाया करती थीं ‘फूलों का तारों का’ जिसमें उन्होंने ‘बहना’ की जगह मेरा नाम लगाया था। 
 
विशाल ने कहा, मेरे लिए यह हमेशा उनकी आवाज़ में ही सुनाई देता है। मेरे माता-पिता का म्यूजिक के लिए प्यार, मुझे प्रेरित करता रहा है और इसने मुझे धीरे-धीरे म्यूजिक की तरफ खींचा।

