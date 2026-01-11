Biodata Maker

'इंडियन आइडिल 3' के विनर प्रशांत तमांग का निधन, कार्डियक अरेस्ट की वजह से 43 साल की उम्र ली अंतिम सांस

WD Entertainment Desk

, रविवार, 11 जनवरी 2026 (15:54 IST)
पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' के सीजन 3 के विनर प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्होंने 43 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रशांत हाल ही में वेब सीरीज 'पाताल लोक' के दूसरे सीजन में भी नजर आए थे। 
 
प्रशांत के म्यूजिक पार्टनर भावेन धनक ने एक इंस्टा पोस्ट कर उनके निधन को कंफर्म किया है। उन्होंने दुख जताते हुए इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'विश्वास नहीं होता कि तुम चले गए मेरे भाई।'
 
खबरों के अनुसार प्रशांत तमांग को रविवार 11 जनवरी को नई दिल्ली स्थिति अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट आया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मगर वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। प्रशांत की मौत किस वजह से हुई इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 
 
प्रशांत के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सिंगर के परिवार को गहरा सदमा लगा है। प्रशांत तमांग कोलकाता पुलिस फोर्स के पूर्व अधिकारी थे। उन्होंने कई नेपाली फिल्मों में भी काम ‍किया था। 
 
प्रशांत तमांग ने साल 2007 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 3 में पार्टिसिपेट किया था। शो में उन्होंने अपनी गायकी से सभी का दिल जीत लिया था। वह इस शो के विनर भी बने थे। 
 

