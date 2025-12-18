rashifal-2026

देश की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का निधन, 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (14:58 IST)
देश की पहली मिस इंडिया और फैशन जर्नलिस्ट मेहर कैस्टेलिनो का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई में जन्मी मेहर कैस्टेलिनो ने 1964 में फेमिना मिस इंडिया का ताज जीतकर इतिहास रचा था। उनके निधन की जानकारी फेमिना मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा की है।
 
फेमिना मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्ट किया, हमारी दिवंगत फेमिना मिस इंडिया 1964, मेहर कैस्टेलिनो, ने ग्रेस, गरिमा और शांत शक्ति की एक बेजोड़ आभा को दर्शाया। अपने समय की एक सच्ची राह दिखाने वाली, उन्होंने न केवल फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, बल्कि इस मंच पर आने वाली महिलाओं की पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाया। उनकी मौजूदगी ने एलिगेंस को फिर से परिभाषित किया, और उनकी यात्रा अनगिनत सपनों के लिए प्रेरणा की किरण बन गई। 
 
उन्होंने लिखा, उनकी विरासत उन मूल्यों के ज़रिए ज़िंदा है जिनके लिए वह खड़ी थीं। हम मेहर जी को उनकी शांत गरिमा, लचीलेपन और टाइमलेस एलिगेंस को अपने हर काम में आगे बढ़ाकर सम्मान देते हैं। अपने समय की एक सच्ची राह दिखाने वाली, उन्होंने न केवल फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, बल्कि इस मंच पर आने वाली महिलाओं की पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाया। उनकी मौजूदगी ने एलिगेंस को फिर से परिभाषित किया, और उनकी यात्रा अनगिनत सपनों के लिए प्रेरणा की किरण बन गई।
 
उन्होंने आगे लिखा, उनकी विरासत उन मूल्यों के ज़रिए ज़िंदा है जिनके लिए वह खड़ी थीं। हम मेहर जी को उनकी शांत गरिमा, लचीलेपन और टाइमलेस एलिगेंस को अपने हर काम में आगे बढ़ाकर सम्मान देते हैं। 
 
साल 1964 में मेहर कैस्टेलिनो पहली फेमिना मिस इंडिया बनी थीं। वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्होंने मिस यूनिवर्स और मिस यूनाइटेड नेशंस प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद मेहर ने फैशन आर्टिकल लिखने शुरू किए और इस फील्ड में अपना करियर बनाया। 
 
मेहर का काम कई इंटरनेशनल पब्लिकेशन में छपा। मेहर ने कई इंटरनेशनल फैशन डिजाइन का इंटरव्यू लिया, इंटरनेशनल फैशन की जानकारी भारतीय पाठकों तक पहुंचाई। साल 2006 में उन्होंने लैक्मे फैशन वीक के लिए भी फैशन राइटर के तौर पर काम किया। 

