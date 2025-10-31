chhat puja

इंडियाज गॉट टैलेंट: नवजोत सिंह सिद्धू ने कंटेस्टेंट के पिता के इलाज के लिए दिए इतने लाख रुपए

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (12:45 IST)
सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का मशहूर रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ अपने अजब गजब परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत रहा है। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा एक्ट दिखाया जाएगा जिसने जज नवजोत सिंह सिद्धू के दिल को गहराई से छू लिया। 
 
इस एक्ट से प्रभावित होकर सिद्धू ने ऐसा प्यारा कदम उठाया कि सबकी आंखें नम हो गईं और लोगों ने उनकी नेकदिली की खूब तारीफ की। कोलकाता की सत्यम् शिवम् सुंदरम एकेडमी (SSS एकेडमी) के राज और रुद्र की जोड़ी ने अपने शानदार परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया। 
 
इस जोड़ी ने एक बेहद मुश्किल और खतरनाक बैलेंसिंग एक्ट दिखाया, जिसे वे पिछले तीन सालों से परफेक्ट करने में लगे थे। उनकी जबरदस्त तालमेल और भरोसे ने जजों का दिल जीत लिया। ये एक्ट न सिर्फ जजों को बल्कि पूरे देश के दर्शकों के दिलों को जीत गया। लेकिन सबसे खास पल तब आया जब नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दिल छू लेने वाला कदम उठाया।
 
उनकी मेहनत और लगन से प्रभावित होकर, जब नवजोत सिंह सिद्धू को पता चला कि उनमें से एक कंटेस्टेंट के पिता का हार्ट का इलाज चल रहा है, तो उन्होंने एक भावुक कदम उठाया। सिद्धू ने कहा, ऐसे बच्चों को पैसों की दिक्कत कैसे हो सकती है? जो हकदार है, उन्हें देना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारे पिता के इलाज के लिए अपनी तरफ से 5 लाख रुपए दूंगा।
 
सिद्धू का यह कदम मंच पर ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी उतर गया। उनकी दरियादिली ने न सिर्फ उनकी संवेदनशीलता को दिखाया, बल्कि शो में एक भावनात्मक और प्रेरणादायक पल भी जोड़ दिया।

