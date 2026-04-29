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इंटरनेशनल डांस डे : संजय लीला भंसाली के 7 आइकॉनिक डांस सीक्वेंस जो छू लेते हैं दिल को

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Sanjay Leela Bhansali dance scenes
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (15:01 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (15:11 IST)
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संजय लीला भंसाली को ऐसे फिल्मकार के रूप में देखा जाता है, जिनका नाम राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता है। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय कहानियों को सबसे प्रामाणिक, जमीनी और दृश्यात्मक रूप से भव्य तरीके से पेश करने का एक मानक स्थापित किया है। 
 
भारतीय मनोरंजन जगत की एक मजबूत ताकत के रूप में, भंसाली ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। आज वह एक जीवित दिग्गज के रूप में खड़े हैं, जिनका सिनेमा बॉक्स ऑफिस से कहीं आगे जाता है।
 
डांस को प्रस्तुत करने का भंसाली का अंदाज़ बेहद खास और प्रभावशाली है। यह सिर्फ कोरियोग्राफी नहीं होती, बल्कि भावनाओं का बहाव होता है—जहां किरदार बिना शब्दों के अपनी बात कहते हैं और हर दृश्य किसी पेंटिंग जैसा लगता है। उनके गाने कहानी में रुकावट नहीं, बल्कि उसके भावनात्मक शिखर होते हैं।
 
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1. दीवानी मस्तानी– बाजीराव मस्तानी

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पर फिल्माया गया यह गीत प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम है। भव्य महल की पृष्ठभूमि में रचा गया यह दृश्य शास्त्रीय नज़ाकत से भरा है, जहां हर मूवमेंट और आंखों के भाव बिना शब्दों के प्रेम और तड़प को बयां करते हैं
 
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2. नगाड़ा संग ढोल– गोलियों की रासलीला राम-लीला

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी से सजा यह गरबा गीत ऊर्जा, जुनून और तीव्रता से भरपूर है। मिट्टी से जुड़ी कोरियोग्राफी, तेज़ बीट्स और नाटकीय लाइटिंग किरदारों के विद्रोह और जुनून को शानदार तरीके से दर्शाती है
 
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3. डोला रे डोला– देवदास

माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय के बीच यह आइकॉनिक मुकाबला नज़ाकत और अभिव्यक्ति की मिसाल है। समन्वित कोरियोग्राफी, भव्य परिधान और भावनाओं की गहराई प्रतिस्पर्धा, सम्मान और साझा दर्द को खूबसूरती से दिखाती है।
 
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4. घूमर– पद्मावत

दीपिका पादुकोण द्वारा प्रस्तुत यह गीत परंपरा और शाही गरिमा का उत्सव है। घूमते घाघरे, जटिल हाथों की मुद्राएं और संतुलित मूवमेंट्स इसे एक भव्य और राजसी अनुभव बनाते हैं।
 
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5. निम्बूड़ा निम्बूड़ा– हम दिल दे चुके सनम

ऐश्वर्या राय और सलमान खान पर फिल्माया गया यह रंगीन लोकगीत ऊर्जा, ताल और खुशी से भरपूर है। ऐश्वर्या की अभिव्यक्ति और जीवंत कोरियोग्राफी इस गीत को उत्सव और युवा उमंग से भर देती है।
 
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6. मोहे रंग दो लाल– बाजीराव मस्तानी

दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा पर आधारित यह शास्त्रीय गीत भावनाओं और संयम से भरा हुआ है। इसकी कोरियोग्राफी सूक्ष्म होते हुए भी बेहद प्रभावशाली है, जहां हर ठहराव और भाव अनकही भावनाओं को दर्शाते हैं।
 
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7. ढोलिडा– गंगूबाई काठियावाड़ी

आलिया भट्ट के नेतृत्व में यह ऊर्जावान गरबा गीत परंपरागत धुनों और भंसाली की भव्यता का संगम है। इसकी कोरियोग्राफी शक्ति, उत्सव और बदलाव को दर्शाती है, जो किरदार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बनती है।
 
इन सभी गीतों को यादगार बनाता है अभिनेता, कोरियोग्राफी, संगीत और निर्देशन के बीच का बेहतरीन तालमेल। भंसाली यह सुनिश्चित करते हैं कि डांस किरदार की आंतरिक दुनिया का विस्तार बन जाए—हर घूम, हर नजर और हर ठहराव में एक खास अर्थ और भावना छिपी होती है।
 
संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वॉर पहले से ही उनके शानदार करियर का एक और महत्वाकांक्षी अध्याय बनने का वादा करती है। दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वह एक बार फिर बड़े पर्दे पर कहानी कहने और डांस को किस तरह नए अंदाज़ में पेश करेंगे।

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