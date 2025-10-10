dipawali

क्या अगली फिल्म में नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाने जा रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी? पोस्ट में दिया इशारा

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (17:39 IST)
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने हमेशा यह साबित किया है कि वह इस पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक क्यों हैं। जटिल किरदारों में सहजता से ढल जाने की उनकी अद्भुत क्षमता ने भारतीय सिनेमा में बहुमुखी प्रतिभा की नई परिभाषा गढ़ी है। चाहे वह परतदार अभिनय हो, प्रभावशाली निगेटिव शेड्स हों या भावनात्मक प्रस्तुति — उनके हर किरदार ने यथार्थवाद और गहराई का एक नया मानक स्थापित किया है। 
 
हर प्रोजेक्ट के साथ नवाज़ुद्दीन अभिनय का स्तर ऊंचा उठाते हैं, और उनके प्रदर्शन दर्शकों के मन में लंबे समय तक बसे रहते हैं। हाल ही में नवाज़ुद्दीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर की, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। 
 
webdunia
उन्होंने एक ऐसी छड़ी की तस्वीर साझा की जो आमतौर पर दृष्टिबाधित लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ एक काले चश्मे की जोड़ी रखी थी। इसके साथ उन्होंने लिखा — A blind man who sees is better than a seeing man who is blind! (जो व्यक्ति नेत्रहीन होकर भी देख सकता है, वह उस व्यक्ति से बेहतर है जो आँखें होते हुए भी अंधा है)। 
 
इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, और लोग कयास लगाने लगे हैं कि क्या नवाज़ुद्दीन अपने अगले किरदार के संकेत दे रहे हैं। अगर वह किसी नेत्रहीन व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, तो यह निश्चित रूप से अभिनय का एक नया अध्याय साबित होगा।
 
webdunia
नवाजुद्दीन के पास पहले से ही कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स की सूची है, जिनमें थामा, सेक्शन 108 और ब्लाइंड बाबू शामिल हैं। हर फ़िल्म उनके अभिनय के अलग-अलग रंग पेश करने का वादा करती है। अगर यह पोस्ट वास्तव में उनके आने वाले किरदार की झलक है, तो यह पहले से ही दमदार लाइनअप में एक और रोमांचक परत जोड़ देता है। 
 

