सलमान खान और ऐश्वर्या राय के झगड़ों पर इस्माइल दरबार ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दोनों इतने करीब थे...

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (11:13 IST)
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी एक समय काफी सुर्खियों में रही थी। दोनों का रोमांस संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर शुरू हुआ था। सलमान और ऐश्वर्या की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते थे। 
 
लेकिन कुछ समय बाद सलमान और ऐश्वर्या के बीच झगड़े शुरू हो गए। और आखिरकार 2002 में दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। दोनों के ब्रेकअप से फैंस काफी शॉक्ड थे। वहीं अब एक इंटरव्यू में म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार ने सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लड़ाई पर बात की है। 
 
इस्माइल दरबार ने भंसाली की कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था। उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' का म्यूजिक भी कंपोज किया था। 
 
विक्की ललवानी को दिए इंटरव्यू में इस्माइल दरबार ने कहा, सलमान और ऐश्वर्या के झगड़ों की खबरें मीडिया में छाई रहती थीं। हमें बहुत बुरा लगता था। वो (सलमान और ऐश्वर्या) इतने करीब थे कि उन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये सब बीती बातें हो चुकी हैं। सलमान भी इतने समझदार हैं कि इस बारे में कभी बात नहीं करते।

इस्माइल दरबार ने सलमान और भंसाली के टूटे रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा, जब मुझे काम की जरूरत थी, तो भंसाली ने मुझे 'हम दिल दे चुके सनम' दी, और जब उन्हें मेरी जरूरत थी, तो मैंने उनके लिए अपना सारा काम छोड़ दिया। आखिरकार, इंडस्ट्री में वो मेरे गॉडफादर थे। 
 
उन्होंने कहा, मेरा दिल कहता है कि सलमान के साथ उनके रिश्ते इसलिए बिगड़ गए क्योंकि उन्होंने 'देवदास' में शाहरुख को लिया था। सलमान ने 'खामोशी' के फ्लॉप होने पर भी उनका साथ दिया। क्या ये जाहिर सी बात नहीं है? अगर मैं दो बार तुम्हारी मदद करूं और तीसरी बार तुम मेरे प्रतिद्वंदी को फिल्म में ले लो तो मैं परेशान नहीं होऊंगा?
 
बता दें कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी 1999 में शुरू हुई थी। बीते दिनों ऐश्वर्या के पड़ोसी रहे निर्देशक प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया था कि सलमान, ऐश्वर्या के साथ बहुत ही फिजिकल होते थे और बहुत ही ऑबसेसिव थे। वह फोयर में तमाशा करता था और कसकर सिर दीवार पर मारताथा। उनका रिश्ता ऑफिशियल एंड होने से पहले ही खत्म हो चुका था। 

सलमान खान को कैसे मिली थी अपनी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी', सालों बाद निर्देशक ने किया खुलासा

