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हर लुक के साथ और ग्लैमरस हो रहीं जैकलीन फर्नांडिस, कान में फिर बनीं फैशन क्वीन

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Jacqueline Fernandez Cannes 2026
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (11:17 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (11:20 IST)
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जैकलीन फर्नांडिस कान में अपने शानदार स्टाइल स्ट्रीक को लगातार बरकरार रखते हुए फेस्टिवल में अपनी तीसरी अपीयरेंस के साथ एक और यादगार फैशन मोमेंट लेकर आईं। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने एक अलग मूड, नया सिल्हूट और ऐसी दमदार मौजूदगी पेश की, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 
 
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अगर कोई कान को बखूबी कैरी कर सकता है, तो वो हैं जैकलीन फर्नांडिस। अपने लेटेस्ट अपीयरेंस के लिए जैकलीन ने राहुल मिश्रा का बेहद खूबसूरत कूट्योर गाउन पहना, जिसने ग्लैमर, फ्लुइडिटी और एलिगेंस का परफेक्ट मेल पेश किया। 
 
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इस लुक में फैब्रिक पर बेहद बारीक एम्बेलिशमेंट्स वेव जैसे सॉफ्ट पैटर्न्स में नजर आए, जो हर मूवमेंट के साथ खूबसूरती से शिमर कर रहे थे। डिटेलिंग ने गाउन को एक स्कल्प्टेड रिचनेस दी, लेकिन फिर भी पूरा लुक बेहद सॉफ्ट, रोमांटिक और एफर्टलेस लगा।

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इस सिल्हूट ने उनके फ्रेम को बेहद खूबसूरती से हग किया और फिर बेहद ग्रेसफुल फ्लुइडिटी के साथ नीचे की ओर फॉल हुआ, जिसने स्ट्रक्चर और मूवमेंट के बीच शानदार बैलेंस बनाया। प्लंजिंग नेकलाइन ने लुक में बोल्ड सोफिस्टिकेशन जोड़ा, वहीं शीयर फुल स्लीव्स ने पूरे आउटफिट को सॉफ्टनेस और डेलिकेसी दी। 
 
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गाउन का शिमरिंग टेक्सचर शाम की रोशनी में बेहद खूबसूरती से चमक रहा था, जिससे हर एंगल से यह लुक बेहद रेडियंट नजर आया। सॉफ्ट वेव्स और मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ स्टाइल की गई जैकलीन ने पूरे फोकस को आउटफिट की आर्टिस्ट्री पर बनाए रखा और अपनी सिग्नेचर एलिगेंस को खूबसूरती से सामने रखा। उनका स्टाइलिंग अप्रोच बेहद पॉलिश्ड, एलिवेटेड और टाइमलेस महसूस हुआ।
 
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फैशन से परे, जैकलीन के कान अपीयरेंसेज़ को खास बनाती है उनकी ऑरा। हर फ्रेम में वह एक एफर्टलेस पॉजिटिविटी लेकर आती हैं — एक शांत आत्मविश्वास, जो ग्लैमर के साथ मिलकर ग्लोबल स्टेज पर तुरंत असर छोड़ता है। यही एनर्जी अब उनके सबसे मजबूत स्टाइल सिग्नेचर्स में से एक बन चुकी है।
 
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लगातार जैकलीन कान के सबसे स्ट्राइकिंग फैशन मोमेंट्स देती नजर आ रही हैं, जहां हर लुक उनकी इंटरनेशनल स्टाइल जर्नी में एक नया रंग जोड़ रहा है। वह बेहद आसानी, कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ ग्लोबली चमकती जा रही हैं। हर नई अपीयरेंस के साथ जैकलीन फर्नांडिस यह साबित कर रही हैं कि कान्स उनके लिए सबसे नैचुरल और पावरफुल फैशन स्टेजेस में से एक है।

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