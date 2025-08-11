Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कभी टीवी रिपोर्टर थीं जैकलीन फर्नांडिस, मिस श्रीलंका बनते ही बदली किस्मत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Jacqueline Fernandez Birthday

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 11 अगस्त 2025 (14:50 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस श्रीलंका जैकलीन फर्नांडिस 40 वर्ष की हो गई हैं। जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन के मनामा में हुआ। उनके पिता एलरॉय फर्नांडिस श्रीलंकाई बर्गर जाति से हैं और मां किम कनाडाई मूल की हैं। जैकलीन ने अपनी स्कूली पढ़ाई बहरीन में पूरी की। 
 
इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। जैकलीन सिर्फ 13 साल की थीं, जब उन्होंने बहरीन का टीवी शो होस्ट किया था। फिर ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रोफेशनली टीवी रिपोर्टर के तौर पर काम भी किया। 
 
जैकलीन ने टीवी जर्नलिस्ट के रूप में करियर शुरू किया और ‘लंका बिजनेस रिपोर्ट’ जैसे शो होस्ट किए। पत्रकारिता में सफलता के बावजूद उनका सपना हमेशा एक्टिंग में करियर बनाना था। वर्ष 2006 में जैकलीन ने 'मिस श्रीलंका यूनिवर्स' का खिताब जीता। इसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। 
 
जैकलीन को मॉडलिंग के कई अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के ऑफर मिलने लगे। बॉलीवुड में जैकलीन ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2009 में प्रदर्शित फिल्म अलाद्दीन से की। इस फिल्म में जैकलीन के अपोजिट रितेश देशमुख थे। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त जैसे दिग्गज कलकारो के बावजूद यह फिल्म टिकट खिड़की पर कोई कमाल नही दिखा सकी।
 
अलाद्दीन के बाद जैकलीन ने वर्ष 2010 में फिल्म न जाने कहां से आई है में काम किया लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नही दिखा सकी। इसी वर्ष प्रदर्शित साजिद खान निर्देशित फिल्म हाउसफुल में जैकलीन ने आइटम नंबर 'आपका क्या होगा' किया जो दर्शकों को बेहद पसंद आया।
 
वर्ष 2011 में जैकलीन ने सुपरहिट फिल्म मर्डर 2 में काम किया। इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ जैकलीन के बोल्ड लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई। फिर जैकलीन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद वह हाउसफुल 2, रेस 2, किक और जुड़वां 2, हाउसफुल 3 जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। इस वर्ष जैकलीन की फिल्म हाउसफुल 5 प्रदर्शित हुई है।
 
जैकलीन ने 2016-17 में डांस रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा’ में जज की भूमिका भी निभाई। उनकी डांसिंग स्किल्स और फैशन सेंस ने उन्हें कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा बनाया। जैकलीन ने फिल्मों के अलावा कई म्यूजिक वीडियो मे काम किया है। 
 
जैकलीन फर्नांडिस एक सक्रिय सोशल वर्कर भी हैं। वह पेटा की समर्थक हैं, केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद कर चुकी हैं और ‘हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी’ जैसे संगठनों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कोलंबो में ‘कीमा सूत्र’ नाम का रेस्तरां भी खोला है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फवाद खान भी चले दिलजीत दोसांझ की राह, भारत को छोड़ इस दिन दुनियाभर में रिलीज होगी अबीर गुलाल

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels