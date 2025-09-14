Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






फिल्म फेस्टिवल में सराहना पाने के बाद इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी जाह्नवी-ईशान खट्टर की होमबाउंड

Advertiesment
हमें फॉलो करें Film Homebound Release Date

WD Entertainment Desk

, रविवार, 14 सितम्बर 2025 (17:37 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म 'होमबाउंड' को कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सराहना मिली है। नीरज घेवान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने कई अवॉर्ड्स अपने नाम किए। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव और कान फिल्म महोत्सव जैसे प्रमुख समारोहों में धूम मचाने के बाद यह फिल्म दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ने के लिए तैयार है। 
 
मेकर्स ने 'होमबाउंड' की रिलीज डेट का खुलासा किया हैं। मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट का खुलासा किया है। पोस्टर में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं। मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, कोई भी एहसास अंतिम नहीं होता। होमबाउंड 26 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
 
'होमबाउंड' की कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के दो बचपन के दोस्तों, शोएब अली और चंदन कुमार, के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पुलिस अधिकारी के रूप में ऐसी नौकरी चाहते हैं जिसमें उन्हें वह सम्मान और गरिमा मिले जो उन्हें लंबे समय से नहीं मिली है। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां आती है। 
 
फिल्म की पटकथा बशारत पीर, नीरज घेवान और सुमित रॉय ने लिखी है। इसके संवाद नीरज घेवान, वरुण ग्रोवर और नीरज दुबे ने लिखे हैं। फिल्म के निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता और सोमेन मिश्रा है। सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद, यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जॉर्जिया एंड्रियानी का हॉट लुक, स्पोर्टवियर में मचाया तहलका

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels