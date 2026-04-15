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व्हाइट ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बोल्ड अवतार, किलर अंदाज में दिए पोज

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Janhvi Kapoor hot photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (12:26 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (12:30 IST)
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बॉलीवुड की ग्लैम क्वीन जाह्नवी कपूर अपनी ग्लैमरस अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। एक्ट्रेस का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट और बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
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हाल ही में जाह्नवी ने 'एन्जेल-कोर' ट्रेंड को अपनाते हुए बेहद खूबसूरत व्हाइट आउटफिट में अपना ग्लैमर दिखाया है। तस्वीरों में वह कस्टमाइज्ड आइवरी व्हाइट पहने नजर आ रही हैं। 
 
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जाह्नवी की व्हाइट क्रिस-क्रॉस बैक ड्रेस मॉडर्न और एलिगेंट दोनों वाइब दे रही है। यह ड्रेस उनके कर्व्स को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है। बैक डिजाइन इसे और भी आकर्षक बनाता है। 
 
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जाह्नवी ने इस लुक के साथ ड्यूई ग्लास स्किन मेकअप कैरी किया है, जो उनकी नेचुरल ब्यूटी को और उभारता है। न्यूड लिप्स और सॉफ्ट हाइलाइटर के साथ उनका चेहरा कैमरे पर चमकता नजर आ रहा है।
 
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जाह्नवी का हेयरस्टाइल सिंपल और क्लासी है— बालों का मेसी बन उनके पूरे लुक को फ्लोई और रोमांटिक टच दे रहा है।
 
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तस्वीरों में जाह्नवी के एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कभी सॉफ्ट और इनोसेंट लुक, तो कभी बोल्ड और कॉन्फिडेंट आई-कॉन्टैक्ट—हर फ्रेम में उनका आत्मविश्वास झलकता है। 
 
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जाह्नवी कपूर का यह बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। कमेंट्स में हार्ट और फायर इमोजी की बाढ़ आ गई है। 
 
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जाह्नवी जल्द ही राम चरण के साथ फिल्म 'पेड्डी' में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके पास 'लग जा गले' नाम का भी प्रोजेक्ट है। 

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