Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बांग्लादेशी हिंदू युवक की बर्बर लिंचिंग पर फूटा जाह्नवी कपूर का गुस्सा, बोलीं- यह नरसंहार है...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bangladesh Hindu youth lynching

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (12:40 IST)
बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या कर दी गई है। दीपू पर आरोप था कि उसने इस्लाम का अपमान किया था। दीपू चंद्र दास की बर्बर लिंचिंग को लेकर जहां हर तरफ चुप्पी छाई हुई है, वहीं जाह्नवी कपूर ने इस घटना को 'नरसंहार' बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। 
 
जाह्नवी कपूर ने सोशल मीडिया पर 'दीपू चंद्र दास' के टाइटल के साथ एक स्टोरी पोस्ट कर लिखा, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वह बर्बर है। यह नरसंहार है और यह कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको इस अमानवीय पब्लिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता है, तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें। और अगर इन सबके बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता तो यही पाखंड हमें तबाह कर देगा, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाएं।
 
webdunia
उन्होंने यह भी लिखा, हम दुनिया के दूसरे कोने में होने वाली चीजों पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहनों को जिंदा जला दिया जाता है। किसी भी और हर तरह के उग्रवाद की निंदा की जानी चाहिए और उसका विरोध किया जाना चाहिए, इससे पहले कि हम अपनी इंसानियत भूल जाएं।
 
गौरतलब है कि इस घटना पर जहां हर जगह चुप्पी पसरी है, वहीं जाह्नवी को इस बेबाबी से अपनी बात रखने के लिए उनकी हिम्मत की तारीफ हो रही है। उग्रवाद के हर रूप का विरोध करने की बात कहते हुए जिस तरह जाह्नवी कपूर ने चरमपंथ का विरोध करने की बात कही है, उससे उनके प्रशंसकों के साथ सभी उनकी सराहना कर रहे हैं। 
 
webdunia
फिलहाल राष्ट्रवाद के हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखनेवाली जाह्नवी कपूर, राम चरण के साथ 27 मार्च 2026 को रिलीज़ होने जा रही फिल्म 'पेड्डी' में नज़र आनेवाली हैं। फिलहाल इस फिल्म से उनका लुक रिलीज़ होने के बाद सभी बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सामंथा रुथ प्रभु के लिए 2025 रहा खुशियों भरा, शुरू किया खुद का प्रोडक्शन हाउस, रचाई दूसरी शादी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels