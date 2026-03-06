Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रिवीलिंग ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बोल्ड अंदाज, फ्लॉन्ट किया सिल्वर ब्रालेट

Advertiesment
Janhvi Kapoor hot photos
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (13:01 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (13:04 IST)
google-news
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। जाह्नवी का इंस्टा अकाउंट अपनी हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
webdunia
जाह्नवी ने हाल ही में अपनी कुछ बेहद ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइल, कॉन्फिडेंस और सिजलिंग अंदाज़ साफ नजर आ रहा है। 
 
webdunia
जाह्नवी कपूर ब्लैक कलर का स्ट्रैपी स्लीव्स वाली मिडी ड्रेस पहने दिख रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने फर का श्रग कैरी किया है। 
 
webdunia
तस्वीरों में जाह्नवी अपने ड्रेस की स्ट्रैप को नीचे खिसकाकर सिल्वर ब्रालेट फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। जाह्नवी बेड पर बैठकर सिजलिंग अंदाज में पोज दे रही हैं। 
 
webdunia
ड्रेस का डिजाइन काफी मॉडर्न और ट्रेंडी है, जो उनके ग्लैमरस पर्सनैलिटी को हाईलाइट करता है। कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
 
webdunia
जाह्नवी कभी सोफे पर बैठकर स्टाइलिश अंदाज़ में कैमरे को देख रही हैं, तो कभी बेड पर रिलैक्स्ड पोज़ में दिखाई दे रही हैं।
 
webdunia
जाह्नवी की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। फैशन और ग्लैमर के मामले में जाह्नवी अक्सर नए-नए प्रयोग करती रहती हैं, जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'धुरंधर 2' ट्रेलर रिलीज डेट और टाइम का हुआ खुलासा, रणवीर सिंह ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels