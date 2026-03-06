रिवीलिंग ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बोल्ड अंदाज, फ्लॉन्ट किया सिल्वर ब्रालेट

Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (13:01 IST)
Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (13:04 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी हॉट एंड सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। जाह्नवी का इंस्टा अकाउंट अपनी हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है।
जाह्नवी ने हाल ही में अपनी कुछ बेहद ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइल, कॉन्फिडेंस और सिजलिंग अंदाज़ साफ नजर आ रहा है।
जाह्नवी कपूर ब्लैक कलर का स्ट्रैपी स्लीव्स वाली मिडी ड्रेस पहने दिख रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने फर का श्रग कैरी किया है।
तस्वीरों में जाह्नवी अपने ड्रेस की स्ट्रैप को नीचे खिसकाकर सिल्वर ब्रालेट फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। जाह्नवी बेड पर बैठकर सिजलिंग अंदाज में पोज दे रही हैं।
ड्रेस का डिजाइन काफी मॉडर्न और ट्रेंडी है, जो उनके ग्लैमरस पर्सनैलिटी को हाईलाइट करता है। कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस और स्टाइल फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
जाह्नवी कभी सोफे पर बैठकर स्टाइलिश अंदाज़ में कैमरे को देख रही हैं, तो कभी बेड पर रिलैक्स्ड पोज़ में दिखाई दे रही हैं।
जाह्नवी की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। फैशन और ग्लैमर के मामले में जाह्नवी अक्सर नए-नए प्रयोग करती रहती हैं, जिसकी वजह से वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं।