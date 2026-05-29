जाह्नवी कपूर ने एथनिक फैशन में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड की यंग जनरेशन की सबसे चर्चित और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में से एक जाह्नवी कपूर अपने बोल्ड फैशन चॉइस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिरर सेल्फी और क्लोज-अप शॉट्स की एक सीरीज शेयर की है, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है।

तस्वीरों में जाह्नवी एक बेहद खूबसूरत आइवरी शेड की कटवर्क साड़ी और एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज में नजर आ रही हैं। जाह्नवी कपूर ने इस फोटोशूट के लिए जो आइवरी एथनिक आउटफिट चुना है, वह ग्रेस और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड है।





जाह्नवी की साड़ी के बॉर्डर्स पर हैवी कटवर्क और फ्लोरल लेस की डिटेलिंग की गई है, जो इसे बेहद क्लासी और रॉयल लुक दे रही है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग डीप-नेकलाइन वाला स्लीवलेस ब्लाउज पेयर किया है, जिस पर इंट्रीकेट चिकनकारी और थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का काम साफ देखा जा सकता है।

साड़ी को उन्होंने वेस्ट पर एक डिजाइनर सिल्वर-टोंड ब्रोच के साथ ड्रेप किया है, जो उनके टोंड मिड्रिफ को खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है। ट्रेडिशनल वियर में मॉडर्न टच कैसे दिया जाता है, यह जाह्नवी कपूर के इस लेटेस्ट एथनिक लुक से साफ समझा जा सकता है।





तस्वीरों में जाह्नवी का अंदाज बेहद अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट है। मिरर सेल्फी लेते हुए उन्होंने अपनी कर्वी बॉडी और परफेक्ट फिगर को बेहद ग्रेसफुली फ्लॉन्ट किया है। जाह्नवी के किलर पोज उनके फैंस को दीवाना बना रहे हैं।

मेकअप की बात करें तो उन्होंने सॉफ्ट-ग्लैम मेकअप लुक चुना है। ब्लश-ऑन चीक्स, न्यूड पिंकिश लिपस्टिक, वेल-डिफाइंड आईब्रो और मस्कारा-लैश आंखों के साथ उनका यह लुक बेहद फ्रेश लग रहा है। माथे पर लगी एक छोटी सी सिंपल बिंदी उनके इस एथनिक लुक में चार चांद लगा रही है।