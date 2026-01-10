Festival Posters

मिनी ड्रेस पहन जाह्नवी कपूर ने लगाई इंटरनेट पर आग, सिजलिंग अदाओं से ढाया कहर

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 10 जनवरी 2026 (17:05 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस अदाओं से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। जाह्नवी का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 28 साल की जाह्नवी हर आउटफिट में कहर ढाती दिखती हैं। 
 
webdunia
इस बार जाह्नवी ने रेड कलर की फ्लोरल प्रिंट मिनी ड्रेस में अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। एक्ट्रेस की ड्रेस पर सफेद रंग का फ्लोरल प्रिंट काफी एलिगेंट लग रहा है।
 
webdunia
जाह्नवी की यह ड्रेस miu miu ब्रांड की है, जो 2003 में तैयार की गई थी। ड्रेस में मैनड्रीन कॉलर और शॉर्ट स्लीव्स जाह्नवी के लुक में चार चांद लगा रहा है। 
 
webdunia
जाह्नवी ने ग्लॉसी मेकअप और बालो का स्टाइलिश बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसी के साथ एक्ट्रेस ने पैरों में व्हाइट कलर की हाई हील्स कैरी की है। 
 
webdunia
तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपने टोन्ड लेग्स और कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
webdunia
जाह्नवी कपूर का यह लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस हॉट, गॉर्जियस और रेड हार्ट इमोजी बनाकर एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे है। 

