'होमबाउंड' के लिए जाह्नवी कपूर को मिला 'एक्टर ऑफ द ईयर' अवॉर्ड

फिल्म 'होमबाउंड' को 98वें अकादमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की टॉप 15 शॉर्टलिस्ट फिल्मों में जगह मिली है। इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। जाह्नवी कपूर को हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में उनकी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 'होमबाउंड' के लिए एक्टर ऑफ द ईयर (फीमेल) के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।

फिल्म समीक्षकों से भरपूर सराहना बटोरने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर चुकी इस फिल्म के लिए जाह्नवी कपूर को मिला यह सम्मान उनके अभिनय करियर में न सिर्फ एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है, बल्कि ग्लोबल सिनेमा में जाह्नवी की मजबूत की मौजूदगी को और पुख्ता करती है।

फिलहाल अवॉर्ड जीतने के बाद जाह्नवी ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, इस बेहद खास फिल्म के सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी वो है कि किसी को भी जज करने से पहले हम अपने पूर्वाग्रहों के बोझ से निकलें और वे जैसे हैं, उन्हें उसी तरह देखें।

उन्होंने लिखा, हालांकि मैं दूसरों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे बारे में कोई भी पूर्वाग्रह रखने या राय बनाने से पहले वे स्थिति का सही आकलन करें। मैं समझती हूँ यही एक ऐसा उपहार है, जो हम बतौर इंसान एक-दूसरे को दे सकते हैं।

गौरतलब है कि अपनी भावनाएं व्यक्त करने और अपने अभिनय को मिले इस ख़ास पहचान के लिए उन्होंने NDTV को भी धन्यवाद दिया है।

'होमबाउंड' को इसकी संवेदनशील कहानी और भावनात्मक रूप से गहराई लिए हुए अभिनय के लिए काफी सराहा गया है। विशेष रूप से जाह्नवी कपूर का अभिनय अपनी सादगी, संयम और सच्चाई के लिए चर्चा में बना हुआ है। इसके अलावा दर्शकों और समीक्षकों ने जहां उनके प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है।

वहीं कई लोगों ने उनके किरदार को फिल्म की भावनात्मक रीढ़ बताया है। साथ ही अब जब फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है, तो फिल्म की प्रतिष्ठा और ऊंचाई पर पहुँच गई है और जान्हवी को मिला यह अवॉर्ड और खास बन गया है।

फिलहाल इस ख़ास फिल्म के लिए अपनी पोस्ट में जाह्नवी कपूर ने निर्देशक नीरज घेवान के प्रति भी आभार जताते हुए उन्हें प्यार से “सबसे बेहतरीन निर्देशक और ह्यूमन टेडी” कहा है। अपनी पोस्ट के ज़रिए जाह्नवी ने यह भी बताया है कि 'होमबाउंड' को भारत में मिला ये पहला अवॉर्ड है।

हालांकि इन दिनों नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही फिल्म 'होमबाउंड' के लिए जान्हवी को मिला यह सम्मान न सिर्फ उनके अभिनय करियर सफर को और मजबूत करता है, बल्कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा, दोनों में अपनी एक भरोसेमंद और अर्थपूर्ण पहचान बनाने में कारगर भूमिका भी निभा रहा है।