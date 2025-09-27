Dharma Sangrah

व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में जाह्नवी कपूर का सुपर बोल्ड अंदाज, देखिए तस्वीरें

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (07:04 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती हैं। जाह्नवी का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
webdunia
फिल्म 'होमबाउंड' के प्रमोशन इवेंट में भी जाह्नवी का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक्ट्रेस ने व्हाइट कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। 
 
webdunia
जाह्नवी की इस बॉडीफिटेड ड्रेस में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। एक्ट्रेस की ड्रेस पर खूबसूरत एम्ब्रायडरी वर्क भी देखने को ‍मिल रहा है। 
 
webdunia
जाह्नवी ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही कानों में डायमंड इयररिंग्स कैरी किए हैं। 
 
webdunia
तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं।
 
webdunia
फैंस को जाह्नवी कपूर का यह बोल्ड अंदाज काफी पसंद आ रहा है। यूजर्स हॉटी और सेक्सी कमेंट में लिखकर जाह्नवी की तारीफ कर रहे हैं। 
 
webdunia
जाह्नवी कपूर की फिल्म 'होमबाउंड' 26 सितंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की भारत की तरफ से ऑस्कर में भी ऑफिशियल एंट्री हुई है। 
 

