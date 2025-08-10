Dharma Sangrah

फूलों की साड़ी पहन जाह्नवी कपूर बनीं परम सुंदरी, दिलकश अदाओं से जीता फैंस का दिल

WD Entertainment Desk

, रविवार, 10 अगस्त 2025 (17:52 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपनी हॉट एंड ग्लैमरस अदाओं से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। जाह्नवी इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'परम सुंदरी' के प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान जाह्नवी का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिल रहा है। 
 
हाल ही में जाह्नवी ने फूलों वाली साड़ी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस शीयर येलो क्रोशे साड़ी में जाह्नवी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जैस्मीन चुनरी से ड्रैप्ड साड़ी में जाह्नवी वाकई में परम सुंदरी लग रही हैं।
 
जाह्नवी की साड़ी पर थ्रेडवर्क है, जो कोरल जैस्मिन फूलों जैसा दिख रहा है। इसके साथ उन्होंने पिंक कलर का ब्रालेट ब्लाउज पहना है, जो उनके लुक में हॉटनेस का तड़का लगा रहा है। 
 
जाह्नवी कपूर ने ग्लॉसी मेकअप, खुले बालों और होंठो पर रेड लिपिस्टिक लगाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही उंगली में फूल वाली रिंग भी कैरी की है। 
 
तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
जाह्नवी के इस ट्रेडिशनल लुक की फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं। जाह्नवी की फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 
 

