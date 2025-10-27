'मिर्जापुर: द फिल्म' में हुई जन्नत गर्ल सोनल चौहान की एंट्री, एक्ट्रेस ने खुद किया ऐलान

‘जन्नत’ फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं! उन्होंने अब अमेजन प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज़ मिर्जापुर के फिल्म वर्ज़न 'मिर्जापुर: द फ़िल्म' में अपनी एंट्री की आधिकारिक घोषणा कर दी है। सोनल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्सेल एंटरटेनमेंट की ओर से मिले गिफ्ट हैम्पर और एक नोट की झलक शेयर की।

नोट में लिखा था – “प्रिय सोनल, हमें खुशी है कि आप ‘मिर्जापुर’ की टीम का हिस्सा बनी हैं। स्क्रीन पर आपका जादू देखने का इंतज़ार है।”

इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनल ने कहा, अभी भी यकीन नहीं हो रहा... इतनी शानदार और गेम-चेंजिंग यात्रा का हिस्सा बनकर बेहद खुश हूं। मिर्जापुर: द फ़िल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद रोमांचक है और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि आप सब स्क्रीन पर क्या देखने वाले हैं।

‘मिर्जापुर: द फ़िल्म’ की घोषणा पिछले साल की गई थी। इस फिल्म में एक बार फिर दर्शकों को उनके पसंदीदा किरदार- पंकज त्रिपाठी के रूप में कलीन भैया, अली फज़ल के रूप में गुड्डू पंडित, दिव्येंदु के रूप में मुन्ना त्रिपाठी और श्वेता त्रिपाठी के रूप में गोलू गुप्ता देखने को मिलेंगे।

हालाँकि दिव्येंदु का किरदार सीज़न 2 में मारा गया था, लेकिन मेकर्स ने संकेत दिया है कि वह इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में वापसी करेगा। यह क्राइम थ्रिलर रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है, जिसका निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं। फिल्म में अभिषेक बनर्जी और जितेंद्र कुमार भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

सोनल चौहान के फिल्म से जुड़ने के बाद माना जा रहा है कि वह कहानी में एक नया और ताज़ा रंग लेकर आएंगी। अपनी अभिनय क्षमता और इमोशनल रेंज के चलते सोनल फिल्म की कहानी में और गहराई जोड़ेंगी। इस बीच, सोनल अपनी पहली पंजाबी फिल्म ‘शेरा’ में भी नज़र आने वाली हैं, जिसमें वह पहली बार परमिश वर्मा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।