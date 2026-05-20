हॉलीवुड एक्टर जॉन क्रैसिंस्की पर चढ़ा रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का क्रेज, बोले- मौका मिला तो जरूर देखूंगा

हॉलीवुड एक्टर जॉन क्रैसिंस्की ने भी अब इंडियन सिनेमा और रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चल रही ग्लोबल चर्चा पर अपना रिएक्शन दिया है। इस फिल्म में रणवीर ने स्पाई एजेंट हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी का जो किरदार निभाया है, उसे दुनिया भर से ढेर सारा प्यार मिल रहा है।

ठीक वैसे ही जैसे जॉन क्रैसिंस्की का आइकॉनिक स्पाई कैरेक्टर 'जैक रायन' है, 'धुरंधर' में रणवीर सिंह का किरदार भी एक अंडरकवर एजेंट का है जो देश के लिए लगातार अपनी जान जोखिम में डालता रहता है। रणवीर सिंह की इस इमोशनली इंटेंस और एक्शन से भरपूर परफॉर्मेंस की चर्चा हर तरफ हो रही है, और फैंस उनकी एक्टिंग की गहराई, इंटेंसिटी और स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

जब जॉन क्रैसिंस्की से पूछा गया कि क्या उन्होंने 'धुरंधर' देखी है और वो इंडियन सिनेमा के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने माना कि उन्होंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने ओवरऑल इंडियन फिल्ममेकिंग की जमकर तारीफ की।

जॉन क्रैसिंस्की ने कहा, मैंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है। लेकिन अगर कुल मिलाकर इंडियन फिल्मों की बात करें, तो वहां की मूवी मेकिंग बेहद एडवांस और कटिंग-एज है। मैं अपने कई फिल्ममेकर दोस्तों को जानता हूं जो फिल्में डायरेक्ट करते हैं, और वे लगातार वहां से आने वाली फिल्मों को देखकर हैरान रह जाते हैं।

एक्टर ने आगे यह भी कहा कि अगर उन्हें मौका मिला, तो वे रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को जरूर देखना चाहेंगे। उन्होंने आगे जोड़ा, "बिल्कुल। मुझे कुछ भी देखना पसंद है। बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं, यह देखना हमेशा इंस्पायर करता है।"

'धुरंधर' में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन और यादगार किरदारों में से एक बनकर उभरी है। दुनिया भर के थिएटर्स में तहलका मचाने से लेकर अब इसके अनकट वर्जन 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर छा जाने तक, रणवीर को हमजा अली मजारी/जसकीरत सिंह रांगी के किरदार में जान फूंकने के लिए लगातार तारीफें मिल रही हैं। उन्होंने इस रोल को एक अलग ही इंटेंसिटी और इमोशनल गहराई के साथ पर्दे पर उतारा है।

इस किरदार की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस और ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री भी इस बात को मान रही है कि रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी के जरिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है।