शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर को लगी चोट, एक्टर की टीम ने दिया हेल्थ अपडेट

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (12:02 IST)
साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक एड की शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर चोटिल हो गए हैं। चोट के वजह से एनटीआर को काम से ब्रेक लेना पड़ा है। एक्टर के घायल होने की खबर से उनके फैंस काफी परेशान है।
 
वहीं अब जूनियर एनटीआर की टीम ने उनकी हेल्थ अपडेट दी है। उन्होंने बातया कि जूनियर एनटीआर अब ठीक हैं और तेजी से रिकवर हो रहे हैं। 

एनटीआर की टीम ने अपने बयान में लिखा, एक एड की शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर को हल्की चोट लग गई। डॉक्टरों की सलाह पर, वह अगले कुछ हफ्तों तक आराम करेंगे ताकि पूरी तरह से ठीक हो सकें। कई दावों के विपरीत, अभिनेता की स्थिति स्थिर है। 
 
उन्होंने लिखा, हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी स्थिति स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है।हम ईमानदारी से प्रशंसकों, मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि किसी भी प्रकार की अटकलों से बचें। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो जूनियर एनटीआर पिछली बर रितिक रोशन के साथ फिल्म 'वॉर 2' में नजर आए थे। वह अब अपनी अगली फिल्म एनटीआर नील की तैयारी कररहे है। इसे 'ड्रैगन' नाम से पेश किया जा रहा। 

