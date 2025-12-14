Biodata Maker

कभी खुशी कभी गम की रिलीज को 24 साल पूरे, फिल्म के सेट पर इस वजह से बेहोश हो गए थे करण जौहर

WD Entertainment Desk

रविवार, 14 दिसंबर 2025
बॉलीवुड फिल्मकार करण जौहर की फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' की रिलीज को 24 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 14 दिसंबर 2001 को रिलीज हुई थी। यह अपने दौर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर खान, रितिक रोशन ने मुख्य भूमिका निभाई थी।
 
'कभी खुशी कभी गम' को लेकर काजोल ने बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए यश अंकल ने फिल्मीस्तान स्टूडियो में एक परमानेंट मेकअप रूम बनवाया था, क्योंकि इतनी बड़ी कास्ट के लिए वैनिटी वैन भी काफी नहीं थी। करण जौहर फिल्म के सेट पर शुरुआती दिनों में डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो जाते थे, क्योंकि सच में वहां पर बहुत ही गर्मी थी।
 
काजोल ने कहा था, इस फिल्म से आर्यन खान ने स्क्रीन पर अपना डेब्यू किया था। मुझे लगता है ये मेरा भी पहला ही कमबैक था। ये पहली बार था जब मैं एक बड़े से पिरामिड के सामने खड़ी हुई थी और सच में उसे मेरी आत्मा महसूस कर पा रही थी। तो हां, ये फिल्म सच में जिंदगी और सिनेमा दोनों ही मायनों से बहुत बड़ी फिल्म है।
 
बता दें कि 'कभी खुशी कभी गम' बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। वहीं आर्यन खान ने फिल्म में अपने पिता शाहरुख के बचपन का रोल निभाया था। यह साल 2001 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

