कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में देख भड़के यूजर्स, बोले- घोर कलयुग की शुरुआत...

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं। अंजलि को 'कच्चा बादाम' गाने पर वीडियो बनाकर मिली थी। इस गाने के बाद अंजलि को 'कच्चा बादाम' गर्ल कहा जाने लगा। अंजलि को कंगना रनौट के रियलिटी शो 'लॉकअप' में जाने का भी मौका मिला।

इतना ही नहीं अंजलि अरोड़ा का एक एमएमएस वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद अं‍जलि को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अब अंजलि एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। दअरसल, अंजलि अरोड़ा का माता सीता के लुक में एक तस्वीर वायरल हो रही है।

अंजलि 'श्री रामायण कथा' में माता सीता का रोल निभाने वाली हैं। यह अंजलि के करियर की पहली फिल्म है। इस फिल्म में उनके साथ रजनीश दुग्गल, शील वर्मा, निर्भय वाधवा और देव शर्मा मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे।

वायरल तस्वीर में अंजलि भगवा साड़ी पहने दिख रही हैं। उन्होंने माथे पर सिंदूर लगाया हुआ है। इसके साथ उन्होंने गोल्ड इयरिंग्स और हाथों में चुड़ियां पहनी हुई है।

सोशल मीडिया पर बोल्ड गर्ल के रूप में मशहूर अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रूप में देखकर यूजर्स भड़क गए हैं। एक यूजर ने लिखा, 'इसको सीता बनाया ये बहुत बड़ा अपमान है।' एक अन्य ने लिखा, 'मैं माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन माता सीता का किरदार इंस्टाग्राम पर ठुमके लगाने वाली नहीं निभा सकती।'

एक और यूजर ने लिखा, 'घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये माता सीता बने।' एक अन्य ने लिखा, 'और कोई नहीं मिला सीता के रोल के लिए।'