टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल : गोविंदा और चंकी पांडे के साथ 90 के दशक की यादों का मनेगा जश्न

खिलाड़ी और नवाब की जबरदस्त मजेदार मुलाकात के बाद, प्राइम वीडियो का ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ अब लेकर आ रहा है बॉलीवुड के दो पुराने शरारती सितारों जैसे गोविंदा और चंकी पांडे को एक साथ। तैयार हो जाइए जोरदार हंसी, यादगार पलों और बॉलीवुड के सुनहरे दौर के जादू के लिए।

ऐसी कहानियों को शेयर करते हुए जो किसी ने कभी नहीं सुनी हों, और अनोखे ह्यूमर और यादगार शरारतें दिखाते हुए, गोविंदा और चंकी इस एपिसोड को खुशियों का कार्निवल बनाने वाले हैं, और साथ ही अपनी खास दोस्ती की झलक भी पेश करने वाले हैं।

तैयार हो जाइए अनगिनत हंसी, हैरान कर देने वाली कहानियों और उस मज़े के लिए, जो सिर्फ ये दोनों लीजेंड्स ही दे सकते हैं! ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ का नया एपिसोड इस गुरुवार प्राइम वीडियो पर एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग के लिए देखें, जो 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध होगा।