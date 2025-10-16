Biodata Maker

'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांड

हमें फॉलो करें 27 years of the film Kuch Kuch Hota Hai

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (15:16 IST)
करण जौहर की 'कुछ कुछ होता है' भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की रिलीज को 27 साल पूरे हो गए है। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे। आज भी फैंस राहुल, अंजलि और टीना की लव स्टोरी को काफी पसंद करते हैं। 
 
इस फिल्म में टॉमबॉय अंजलि के किरदार में काजोल को काफी पसंद किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान काजोल ने खुलासा किया था कि वह शुरू में फिल्म में रानी की भूमिका निभाना चाहती थी लेकिन करण जौहर ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। करण चाहते थे कि वह अंजलि का किरदार निभाएं।
 
webdunia
काजोल ने कहा था, मैंने 'कुछ कुछ होता है' में लड़ाई की थी। मैंने करण जौहर से लड़ाई की, मैं टीना की भूमिका निभाना चाहती थी और उन्होंने कहा, 'नहीं। आप अंजलि का किरदार निभा रही हैं।' मैंने कहा, 'लेकिन मैं टीना की भूमिका निभाना चाहती हूं।'

काजोल ने कहा, 'करण ने फिर यह कहकर मुझे शटअप कर दिया कि तुम्हें नहीं पता कि मैं टीना के साथ क्या करूंगा।' करण ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं उनसे 45 मिनट तक खूब लड़ती रही, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
 
फिल्म कुछ होता है में काजोल ने अंजलि का किरदार निभाया है, जिसकी राहुल के साथ गहरी दोस्ती है। अंजलि अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल के लिए अनकही फीलिंग्स रखती है, जबकि राहुल, कॉलेज में न्यूकमर टीना की तरफ अट्रैक्ट होता है।

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीज

