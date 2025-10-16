'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांड

करण जौहर की 'कुछ कुछ होता है' भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की रिलीज को 27 साल पूरे हो गए है। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आए थे। आज भी फैंस राहुल, अंजलि और टीना की लव स्टोरी को काफी पसंद करते हैं।

इस फिल्म में टॉमबॉय अंजलि के किरदार में काजोल को काफी पसंद किया गया था। एक इंटरव्यू के दौरान काजोल ने खुलासा किया था कि वह शुरू में फिल्म में रानी की भूमिका निभाना चाहती थी लेकिन करण जौहर ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। करण चाहते थे कि वह अंजलि का किरदार निभाएं।

काजोल ने कहा था, मैंने 'कुछ कुछ होता है' में लड़ाई की थी। मैंने करण जौहर से लड़ाई की, मैं टीना की भूमिका निभाना चाहती थी और उन्होंने कहा, 'नहीं। आप अंजलि का किरदार निभा रही हैं।' मैंने कहा, 'लेकिन मैं टीना की भूमिका निभाना चाहती हूं।'

फिल्म कुछ होता है में काजोल ने अंजलि का किरदार निभाया है, जिसकी राहुल के साथ गहरी दोस्ती है। अंजलि अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल के लिए अनकही फीलिंग्स रखती है, जबकि राहुल, कॉलेज में न्यूकमर टीना की तरफ अट्रैक्ट होता है।