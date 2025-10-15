34 साल का सफर : काजोल ने खोला बॉलीवुड और अपनी दुनिया का राज

Festival Posters

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा काजोल ने हाल ही में अपने करियर और इंडस्ट्री में अपनी जगह को लेकर खुलकर बातचीत की। 16 साल की उम्र में 'बेखुदी' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली काजोल ने पिछले 34 वर्षों में सुपरस्टारडम हासिल किया, लेकिन हमेशा अपनी असली पहचान बनाए रखी। 
 
अब, जब उनकी सबसे आइकॉनिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' 30 साल के होने के करीब है, काजोल ने बताया कि उन्होंने कैसे अपने लोगों और अपनी जगह को फिल्म इंडस्ट्री में पाया।
 
The Hollywood Reporter से बातचीत में काजोल ने स्वीकार किया कि अभिनय कभी उनका बचपन का सपना नहीं था। उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा कहती थी, मुझे बिल्कुल भी अभिनेता नहीं बनना है।' लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब 16 साल की काजोल पहली बार फिल्म सेट पर पहुंची, तब उनका ध्यान स्टारडम पर नहीं था। उन्हें बस मज़ा करना और सेट पर समय बिताना अच्छा लगता था।

काजोल ने याद करते हुए कहा, मेरे लिए यह काम नहीं, बल्कि लोग थे। मुझे पहली फोटोशूट में गौतम और मिकी से मिलना बहुत याद है। हम तुरंत ही अच्छे दोस्त बन गए। मैं सोच रही थी, क्या मैं वाकई काम कर रही हूं? काम का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैं केवल सोलह साल की थी और ‘काम’ शब्द का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। 
 
काजोल ने कहा, वे मुझे बताने लगे कि तुम मिकी, गौतम और राहुल अंकल के साथ शूट पर जाओगी। और मैंने सोचा, ये लोग वाकई कूल हैं, उनके साथ समय बिताना मज़ेदार रहेगा। फिल्म के अंत में मुझे लगा, वाह, मैंने कितने शानदार लोग मिले और मुझे पता है कि मैंने अपने तरह के लोग पा लिए हैं।
 
बेखुदी के सेट पर इस पहली मुलाकात ने काजोल को सिनेमा के साथ आजीवन रिश्ते की शुरुआत दी। और अब, जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 30 साल पूरे करने जा रही है, काजोल अपने स्टारडम को फिर से नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। उनका शो Two Much with Kajol and Twinkle सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है, जबकि वेब सीरीज़ The Trial के दूसरे सीज़न में उनके अभिनय की तारीफें भी हो रही हैं। 
 
काजोल का यह सफर यह दिखाता है कि जब आप सही लोगों और सही जगह को पा लेते हैं, तो आपका करियर और आपकी पहचान दोनों ही मजबूत हो जाते हैं।

