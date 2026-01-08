51 साल की काजोल का बॉस लेडी लुक, ग्लैमरस अदाओं से जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल 51 साल की उम्र में भी अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बना देती हैं। एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि वह दो बच्चों की मां हैं। चाहे ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न काजोल हर आउटफिट में कमाल की लगती हैं।

इस बार काजोल ने अपना बॉस लेडी लुक फैंस संग शेयर की है। काजोल नेवी ब्लू कलर के ब्लेजर के साथ पैंट्स पहने नजरआ रही है। ब्लेजर का सिर्फ एक बटन बंद कर काजोल बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं।

काजोल ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही उन्होंने गोल्डन कलर के राउंड शेफ ईयरिंग्स और कलाई पर चंकी ब्रेसलेट कैरी किया है।

तस्वीरों में काजोल एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही है। काजोल की स्माइल ने फैंस का दिल जीत लिया है।

इन तस्वीरों के साथ काजोल ने कैप्शन में लिखा, आज का शब्द है स्पडल.. बिना किसी नतीजे के बहुत व्यस्त दिखते हुए, अप्रभावी ढंग से काम करना।