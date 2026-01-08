Festival Posters

51 साल की काजोल का बॉस लेडी लुक, ग्लैमरस अदाओं से जीता फैंस का दिल

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (16:10 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल 51 साल की उम्र में भी अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बना देती हैं। एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि वह दो बच्चों की मां हैं। चाहे ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न काजोल हर आउटफिट में कमाल की लगती हैं। 
 
webdunia
इस बार काजोल ने अपना बॉस लेडी लुक फैंस संग शेयर की है। काजोल नेवी ब्लू कलर के ब्लेजर के साथ पैंट्स पहने नजरआ रही है। ब्लेजर का सिर्फ एक बटन बंद कर काजोल बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती दिख रही हैं। 
 
webdunia
काजोल ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही उन्होंने गोल्डन कलर के राउंड शेफ ईयरिंग्स और कलाई पर चंकी ब्रेसलेट कैरी किया है। 
 
webdunia
तस्वीरों में काजोल एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही है। काजोल की स्माइल ने फैंस का दिल जीत लिया है। 
 
webdunia
इन तस्वीरों के साथ काजोल ने कैप्शन में लिखा, आज का शब्द है स्पडल.. बिना किसी नतीजे के बहुत व्यस्त दिखते हुए, अप्रभावी ढंग से काम करना।
 

