कंगना रनौट की 'भारत भाग्य विधाता' इस दिन हो रही रिलीज, अस्पताल के गुमनाम नायकों की दिखेगी कहानी

बॉलीवुड की 'क्वीन' और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कंगना रनौट एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक बेहद संजीदा और शक्तिशाली कहानी के साथ वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की आधिकारिक रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है।

'भारत भाग्य विधाता' 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का पहला पोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि यह उन नायकों को समर्पित है जो अक्सर इतिहास की मुख्यधारा में पीछे छूट जाते हैं।

कंगना ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आम लोगों की असाधारण कहानी! उस रात की कहानी, जब इंसानियत डर से कहीं ज़्यादा बड़ी साबित हुई। जब ज़िम्मेदारी ही बलिदान बन गई। जब एकता ही फ़र्ज़ बन गई। और हिम्मत ने जानें बचाईं। भारत के असली नायकों की अनकही कहानी भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है।

'भारत भाग्य विधाता' केवल एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह उन आम नागरिकों के प्रति एक भावुक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने संकट की घड़ी में असाधारण साहस का परिचय दिया। फिल्म की कहानी एक शहर पर हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अक्सर ऐसी फिल्मों में केवल सुरक्षा बलों और हथियारों की लड़ाई को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन यह फिल्म अपना रुख सरकारी अस्पतालों के उन गलियारों की ओर मोड़ती है, जहां असली जंग लड़ी जा रही थी।

यह फिल्म उन 'गुमनाम नायकों' की कहानी कहती है जो अस्पताल के भीतर दिन-रात काम करते हैं। इसमें न केवल डॉक्टर, बल्कि नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, लिफ्ट ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। जब पूरा शहर दहशत में था और हमलावर सक्रिय थे, तब इन लोगों ने डर के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने कर्तव्य को चुना। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना यह सुनिश्चित किया कि मरीजों की जान बचे और मानवता की जीत हो।

फिल्म के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा, हम अक्सर दिखावटी वीरता का जश्न मनाते हैं, लेकिन असली साहस अक्सर शांत होता है। वह सामने आता है, ठहरता है और जिम्मेदारी निभाता है। 'भारत भाग्य विधाता' साहस, त्याग और एकता की एक ऐसी कहानी है जो अब तक अनकही रही है। यह देशभक्ति का सबसे शुद्ध रूप है।

फिल्म का लेखन और निर्देशन मनोज तापड़िया ने किया है। फिल्म में कंगना रनौट के साथ-साथ कई प्रतिभाशाली कलाकार नजर आएंगे, जिनमें गिरीजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, सुहिता ठट्टे, रसीका आगाशे, आदित्य मिश्रा और जाहिद खान शामिल हैं। फिल्म का निर्माण दिग्गज निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा की 'पेन स्टूडियोज' के साथ मणिकर्णिका फिल्म्स और परमांश क्रिएशंस ने किया है।