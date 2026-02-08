जब कंगना रनौट ने की अक्षय खन्ना संग फ्लर्ट करने की कोशिश, एक्टर का रिएक्शन देख दंग रह गई थीं 'क्वीन'

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौट अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों कंगना का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर सनसनी मचा रहा है। वीडियो में कंगना एक्टर अक्षय खन्ना को लेकर बात करते नजर आ रही हैं। वह स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने एक बार अभिनेता अक्षय खन्ना के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी।

हालांकि, अक्षय खन्ना के शांत स्वभाव के कारण उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह मजेदार किस्सा अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वायरल हो रहा यह वीडियो फिल्म 'नो प्रॉब्लम' (2010) के प्रमोशन के दौरान का है, जब कंगना रनौट, अनिल कपूर और संजय दत्त के साथ करण जौहर के शो पर पहुंची थीं।

शो के दौरान जब करण ने कंगना से पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फ्लर्ट किया जिसने उन्हें भाव नहीं दिया? इसपर कंगना ने बिना झिझक अक्षय खन्ना का नाम लिया। उन्होंने बताया कि अक्षय के साथ काम करते वक्त उन्होंने कई बार उनसे बात करने और फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अक्षय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।

कंगना ने कहा, मैंने पहले उनसे बात करने की कोशिश की, फिर फ्लर्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। वह किसी से बात नहीं करते।

अनिल कपूर ने खोला राज कंगना की बात सुनकर वहां मौजूद अनिल कपूर और संजय दत्त अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अनिल कपूर ने अक्षय खन्ना के इस स्वभाव पर मुहर लगाते हुए कहा कि अक्षय वाकई बहुत कम बोलते हैं और वह उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। अक्षय खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में अपने शांत और 'इंट्रोवर्ट' स्वभाव के लिए जाने जाते हैं।

क्यों वायरल हो रहा है वीडियो दरअसल, अक्षय खन्ना हाल ही में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में 'रहमान डकैत' के किरदार को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बीच फैंस उनके पुराने किस्से तलाश रहे हैं, जिसके चलते कंगना का यह बेबाक अंदाज वाला वीडियो एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।