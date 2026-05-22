क्या कंगना रनौट ने रचाई गुपचुप शादी? एक्ट्रेस के गले में मंगलसूत्र और हाथों में हरी चूड़ियां देख फैंस हुए शॉक्ड

बॉलीवुड की 'क्वीन' यानी कंगना रनौट एक बार फिर इंटरनेट पर टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं। फिल्मों से लेकर राजनीति के गलियारों तक अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली कंगना का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।

इस वीडियो में कंगना के बदले हुए हुलिए ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में कंगना का लुक देखने के बाद हर कोई पूछ रहा है कि क्या उन्होंने गुपचुप शादी रचा ली है? वायरल वीडियो में कंगना रनौट को भारी सुरक्षा के बीच एक घर से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है।

कंगना सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। लाइट पिंक कलर के सिंपल सलवार-सूट और माथे पर लाल बिंदी के साथ कंगना बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा कंगना के पारंपरिक एक्सेसरीज ने। कंगना के गले में एक मंगलसूत्र और हाथों में सुहागिनों की तरह हरी चूड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं।

इसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, 'मंगलसूत्र?? क्या उन्होंने सच में शादी कर ली?' वहीं एक अन्य यूजर ने बधाई देते हुए लिखा, 'जो कोई भी भाग्यशाली लड़का है, उसके लिए अच्छा है। कंगना को शादीशुदा जिंदगी की शुभकामनाएं।'

हालांकि, कुछ फैंस ने कंगना के इस लुक को उनकी किसी फिल्म का हिस्सा बताया। एक यूजर ने कमेंट किया, 'शूटिंग चालू होगी भाई, यह फिल्म का लुक है।'

क्या है वायरल वीडियो का असली सच? खबरों के मुताबिक, कंगना रनौत ने कोई सीक्रेट मैरिज नहीं की है। उनका यह पारंपरिक लुक असल में उनकी आने वाली बड़ी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है। कंगना इन दिनों मुंबई में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'क्वीन 2' की शूटिंग में व्यस्त हैं। साउथ मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में फिल्म के लिए एक भव्य सेट बनाया गया है, जो मुख्य किरदार 'रानी' के घर को दर्शाता है। इसके अलावा, चर्चा है कि यह लुक उनकी एक और फ्रेंचाइजी फिल्म 'तनु वेड्स मनु 3' के टेस्ट लुक से भी जुड़ा हो सकता है।

मंडी (हिमाचल प्रदेश) से सांसद निर्वाचित होने के बाद कंगना रनौट राजनीति और अभिनय दोनों को बेहद शानदार तरीके से संतुलित कर रही हैं। वे एक तरफ दिल्ली में संसद सत्र में शामिल होती हैं, तो वहीं रात में मुंबई लौटकर फिल्मों की शूटिंग पूरी करती हैं।