Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






डीपनेक ब्लेजर ड्रेस में कंगना शर्मा ने ढाया कहर, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Advertiesment
Kangana Sharma hot photos
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (12:41 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (12:45 IST)
google-news
कंगना शर्मा का नाम इंडस्ट्री की उन हसीनाओं में शुमार है, जो अपनी बोल्डनेस की वजह से चर्चा में रहती हैं। वह अक्सर अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। उनकी बोल्ड अदाएं देखकर फैंस आहें भरने पर मजबूर हो जाते हैं।
 
webdunia
कंगना शर्मा ने हाल ही में ब्लैक आउटफिट में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में कंगना का बेबाक अंदाज और ग्लैमरस लुक देखते ही बन रहा है।
 
webdunia
तस्वीरों में कंगना एक ब्लैक मोनोक्रोम ब्लेजर ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। यह आउटफिट न केवल प्रोफेशनल वाइब्स दे रहा है, बल्कि कंगना ने इसे जिस बोल्डनेस के साथ कैरी किया है, वह इसे पार्टी-रेडी बना रहा है। 
 
webdunia
ड्रेस की डीप वी-नेकलाइन और फिटिंग कंगना के कर्व्स को बखूबी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। इस शॉर्ट ब्लेजर ड्रेस ने उनके लुक में 'बॉस लेडी' वाला टच जोड़ दिया है।
 
webdunia
कंगना ने ग्लॉसी मेकअप, न्यूड लिप शेड और बालों का सिल्क हाई बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। कंगना ने अपने इस लुक के साथ मिनिमल एक्सेसरीज कैरी की है। 
 
webdunia
इसके साथ ही गले में एक स्टाइलिश हार्ट-शेप पेंडेंट वाली सिल्वर चेन, Micro-Sunglasses और ब्लैक हैंडबैग उनके पूरे अपीयरेंस को एक मॉडर्न हाई-फैशन टच दे रहे हैं।
 
webdunia
तस्वीरों में कंगना एक से बढ़कर एक अंदाज में सिजलिंग पोज देती दिख रही हैं। कभी वह तिरछी नजरों से कैमरे को देख रही हैं, तो कहीं उनके 'कैंडिड मूव्स' उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। 
 
webdunia
कंगना शर्मा की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। कोई उन्हें 'हॉटनेस ओवरलोडेड' कह रहा है, तो कोई इसे उनका अब तक का सबसे बेहतरीन फोटोशूट बता रहा है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 09 Apr 2026 (12:41 IST) Updated Date: Thu, 09 Apr 2026 (12:45 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

महज 50 मेहमानों के बीच सनी लियोनी ने रचाई थी डेनियल वेबर संग शादी, शगुन के पैसों से दिया था रिसेप्शन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels