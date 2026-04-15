डीपनेक ड्रेस में कंगना शर्मा शर्मा का बोल्ड अंदाज, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (17:30 IST)
Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (17:33 IST)
कंगना शर्मा अपने बोल्ड लुक्स की वजह से इंटरनेट पर छाई रहती हैं। वह अपने सिजलिंग अवतार से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा देती हैं।
इस बार कंगना शर्मा ने व्हाइट डीप-नेक स्लिट ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो उनके कर्व्स को बखूबी फ्लॉन्ट कर रहा है।
कंगना ने व्हाइट कलर की डीप नेक, हाई स्लिट लॉन्ग ड्रेस पहनी है, जिसमें फेदर डिटेलिंग स्लीव्स पर खास अट्रैक्शन बना रही है। ड्रेस का ट्रांसपेरेंट इल्यूजन पैनल लुक को और ज्यादा ग्लैमरस बना रहा है।
कंगना ने सॉफ्ट ग्लोइंग मेकअप, न्यूड पिंक लिप शेड और साइड पार्टेड सॉफ्ट वेव्स हेयर स्टाइल के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है।
तस्वीरों में कंगना दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही है। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।
कंगना के एक्सप्रेशन इस फोटोशूट की जान हैं— कहीं सेडक्टिव, कहीं कॉन्फिडेंट तो कहीं प्लेफुल। यही वजह है कि उनकी हर तस्वीर इंस्टाग्राम पर वायरल होने का दम रखती है।
कंगना शर्मा एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती से बॉलीवुड में एंट्री की थी और बाद में वेब सीरीज़ और म्यूजिक वीडियोज़ में भी अपनी पहचान बनाई।
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