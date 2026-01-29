rashifal-2026

मुंबई की सड़कों पर कंगना शर्मा का 'जालीदार' अवतार, बोल्डनेस देख फैंस के छूटे पसीने!

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (15:01 IST)
Kangana Sharma Viral Video: एक्ट्रेस कंगना शर्मा अक्सर अपने बेबाक और बोल्ड अंदाज को लेकर छाई रहती हैं। वह सड़कों पर अपने रिवलिंग आउटफिट से तहलका मचा देती हैं। कंगना शर्मा एक बार फिर अपनी बोल्डनेस को लेकर इंटरनेट का पारा बढ़ा रही हैं। 
 
कंगना ने सोशल मीडिया पर अपने कुछ वीडियो शेयर किए हैं। इन वीडियो में वह बांद्रा की सड़कों पर जालीदार ड्रेस में नजर आ रही हैं।
 
मरून कलर की डीपनेक ड्रेस में कंगना शर्मा अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ कंगना शर्मा ने अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने गले में खूबसूरत नेकलेस भी कैरी किया है। 
 
कंगना शर्मा के इस साहसी फैशन चॉइस ने पैपराजी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कंगना अपनी फिटनेस और कर्व्स को फ्लॉन्ट करने से कभी पीछे नहीं हटतीं।
 
कंगना शर्मा ने इंद्र कुमार की एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' से बड़े पर्दे पर कदम रखा था। वह 'तेरे बिन किवे रवांगी' जैसे कई मशहूर पंजाबी और हिंदी म्यूजिक एलबम्स में नजर आ चुकी हैं।
 
कंगना शर्मा न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी फिटनेस फ्रीक छवि के लिए भी जानी जाती हैं। वह नियमित रूप से जिम वर्कआउट और योग की तस्वीरें साझा करती हैं। उनका स्टाइल अक्सर वेस्टर्न और ग्लैम आउटफिट्स का मिश्रण होता है।

